Proiect de lege: banii înapoi pentru victimele ROBOR
Bani
Tensiuni uriașe în scandalul băncilor! După ce Consiliul Concurenței a acuzat mai multe bănci de înțelegeri privind indicele ROBOR și a aplicat amenzi record, BNR respinge acuzațiile potrivit cărora creșterea explozivă a dobânzilor ar fi fost provocată de cele mai mari 10 bănci din România.
Băncile, obligate să plătească despăgubiri în 15 zile
Cei care s-au trezit cu rate majorate după acuzațiile de manipulare ar putea să își recupereze banii direct de la bănci, fără să mai fie nevoiți să deschidă procese în instanță.
Un proiect de lege depus în Parlament prevede că persoanele prejudiciate să poată primi despăgubiri pe baza constatării prejudiciului, iar instituțiile de credit să fie obligate să achite sumele datorate în cel mult 15 zile de la stabilirea prejudiciului.
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