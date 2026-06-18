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Politica· 2 min citire

Anca Alexandrescu: „Ciprian Ciucu să se retragă și alegerile pentru Capitală să fie anulate”

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 19:10
SursăRealitate Plus

Jurnalista Anca Alexandrescu, principală contracandidată a lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Generală, reacționează dur după ce edilul a fost pus sub control judiciar într-un dosar DNA privind acte de corupție. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a afirmat că Ciucu ar trebui să facă un pas înapoi, iar scrutinul care l-a adus în funcție să fie anulat.

Alexandrescu susține că investigațiile DNA nu ar viza doar câteva persoane, ci ar indica un mod de operare extins, prezent în mai multe zone ale administrației. Ea afirmă că mecanismele semnalate în trecut în jurul echipei lui Ilie Bolojan încep să fie confirmate public.

Iată că domnul Ciucu, care ne dădea nouă lecții și care plătea tot felul de site-uri care să mă atace pe mine și să spună tot felul de mizerii despre mine — că am fost cu PSD-ul, că am fost consiliera unor prim-miniștri — iată că domnia sa era cu mâna băgată până la cot. Cel puțin așa spune DNA. Din moment ce i s-a dat control judiciar pentru 60 de zile, cred că sunt suficiente probe.

Îi recomand lui Ciucu să se retragă și alegerile pentru Capitală să fie anulate

În opinia Ancăi Alexandrescu, situația juridică a primarului general compromite legitimitatea scrutinului. Ea afirmă că modelul altor alegeri anulate ar trebui aplicat și în acest caz, având în vedere acuzațiile privind finanțarea ilegală a campaniei.

Îi recomand domnului Ciucu să fie onest și să se retragă, să fie anulate alegerile, pentru că este foarte clar că, pe același model cum au fost anulate alegerile prezidențiale și domnul Gheorgescu a fost acuzat că a folosit nu știu ce finanțări — evident, lucru care nu s-a demonstrat niciodată — iată că acum se demonstrează că campania domnului Ciucu a fost finanțată ilegal din șpăgi. Deci ar trebui anulate alegerile, din punctul meu de vedere.

Alexandrescu consideră că lucruruiel abia încep să se miște și că anchetele vor scoate la lumină noi conexiuni și posibile ilegalități.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a amintit că a semnalat în repetate rânduri modul în care au fost atribuite contracte în structurile coordonate de Ilie Bolojan, inclusiv în proiectele SAFE și în procesele de digitalizare, și spune că acestea intră în competența organelor penale.

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