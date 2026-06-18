Anca Alexandrescu: „Ciprian Ciucu să se retragă și alegerile pentru Capitală să fie anulate”

Publicat 18 iun. 2026, 19:10 Sursă Realitate Plus

Jurnalista Anca Alexandrescu, principală contracandidată a lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Generală, reacționează dur după ce edilul a fost pus sub control judiciar într-un dosar DNA privind acte de corupție. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a afirmat că Ciucu ar trebui să facă un pas înapoi, iar scrutinul care l-a adus în funcție să fie anulat.

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