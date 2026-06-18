Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate”

Publicat 18 iun. 2026, 16:27 Actualizat 18 iun. 2026, 16:32 Sursă Realitate Plus

Deputatul AUR Mohamad Murad a lansat un apel la unitate către clasa politică. Deputatul AUR susține că decidenții trebuie să fie maturi și să nu mai excludă partidul său de la masa negocierilor, din moment ce pe primul loc trebuie să fie interesul național. Totodată, Mohammad Murad a declarat că guvernul Bolojan a fost un eșec total din punct de vedere economic.

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