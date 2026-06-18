Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate”
Mohamad Murad (AUR)
Publicat18 iun. 2026, 16:27
Actualizat18 iun. 2026, 16:32
SursăRealitate Plus
Deputatul AUR Mohamad Murad a lansat un apel la unitate către clasa politică. Deputatul AUR susține că decidenții trebuie să fie maturi și să nu mai excludă partidul său de la masa negocierilor, din moment ce pe primul loc trebuie să fie interesul național. Totodată, Mohammad Murad a declarat că guvernul Bolojan a fost un eșec total din punct de vedere economic.
Citește și
- 18:04Nicușor Dan, anunțuri-cheie despre mișcările la nivel european: drone, ajutorul NATO și negocieri decisive pentru bugetul UE
- 17:38Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL
- 17:33Milionarul apropiat de Ciucu, protejatul lui Coldea. Cine sunt șmecherii care au făcut averi din combinații în sectorul 6
- 16:07Vot controversat la Bruxelles: Diana Șoșoacă a refuzat să condamne incursiunile cu drone ale Rusiei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News