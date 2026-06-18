Nicușor Dan nu exclude varianta unui guvern suținut de AUR

La finalul reuniunii Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe mai multe subiecte politice sensibile, într-o discuție în care au fost abordate atât situații din administrația locală, cât și negocierile pentru formarea viitorului guvern și posibilele scenarii de susținere parlamentară.
Situația lui Ciucu, aflat sub control judiciar
Una dintre primele întrebări adresate președintelui a vizat cazul primarului Capitalei, aflat sub control judiciar, și dacă acesta ar trebui să se retragă din funcție.
„Bineînțeles că am aflat, ca și dumneavoastră, am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”
Discuții politice privind viitorul guvern
O altă temă majoră a vizat consultările politice din ultima perioadă, inclusiv discuțiile purtate cu lideri politici precum Sorin Grindeanu și premierul desemnat.
Jurnaliștii au întrebat dacă au existat semnale privind intenția unor formațiuni de a negocia sprijin parlamentar cu reprezentanți ai AUR pentru învestirea guvernului și dacă un astfel de scenariu ar fi acceptat.
„Cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea.
Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor, când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid.
Mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru.
Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta o dată pentru totdeauna.”
Un guvern cu voturile AUR
Întrebat din nou direct despre AUR și majoritatea parlamentară, Nicușor Dan a spus că obiectivul desemnării premierului este formarea unei majorități.
„Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.”
La insistențele jurnaliștilor dacă ia în considerare includerea voturilor AUR în această majoritate, președintele a arătat că discuția aparține premierului desemnat.
„Nu trebuie să o iau eu, este o discuție care îl vizează pe primul ministru”, a răspuns Nicușor Dan.
Întrebat dacă crede că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și, dacă nu există, îi va cere domnului Veștea să-și depună mandatul, Nicușor Dan a răspuns:
”Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem.”