Nicușor Dan nu exclude varianta unui guvern suținut de AUR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 18:22

La finalul reuniunii Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe mai multe subiecte politice sensibile, într-o discuție în care au fost abordate atât situații din administrația locală, cât și negocierile pentru formarea viitorului guvern și posibilele scenarii de susținere parlamentară.

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