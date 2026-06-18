Bolojan, discuții cu liderii europeni: „România are nevoie de continuarea reformelor”

Publicat 18 iun. 2026, 19:59 Actualizat 18 iun. 2026, 20:01

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a avut joi o întâlnire cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, în care cei doi au abordat principalele provocări cu care se confruntă România în prezent.

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