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Politica· 1 min citire

Bolojan, discuții cu liderii europeni: „România are nevoie de continuarea reformelor”

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 19:59
Actualizat18 iun. 2026, 20:01

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a avut joi o întâlnire cu Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, în care cei doi au abordat principalele provocări cu care se confruntă România în prezent.

Pe agenda discuției s-au aflat situația politică internă, accesarea fondurilor europene și agenda de reforme pe care România trebuie să o implementeze în perioada următoare.

Bolojan a subliniat că modernizarea țării și creșterea competitivității reprezintă obiective asumate de executivul interimar pe care îl conduce.

„România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivitatii și de modernizare. Sunt obiective pe care ni le-am asumat și pentru care le vom susține.”, a declarat Bolojan.

Bolojan a avut o discuție și cu Roberta Metsola

Bolojan a avut o discuție foarte bună și constructivă cu Roberta Metsola despre principalele priorități de pe agenda europeană și provocările din această perioadă.

„Am subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și întărirea rezilienței Uniunii Europene.

România rămâne un partener activ și responsabil în construirea unei Europe puternice și unite.”, a declarat Bolojan.

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