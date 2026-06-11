Masacru în Africa de Sud: cel puți 12 morți și 9 răniți

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Sursă: Realitatea PLUS

Un nou atac armat zguduie Africa de Sud. Cel puțin douăsprezece persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite după ce mai mulți bărbați au deschis focul într-un cartier de la periferia orașului Johannesburg. Atacatorii au sosit la bordul unei mașini, au tras în mai multe zone ale cartierului și au dispărut înainte de sosirea forțelor de ordine.

Atac armat sângeros. Peste 10 suspecți Poliția a declanșat o amplă operațiune și caută peste zece suspecți implicați în masacru. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit motivul carnagiului. Tragedia readuce în atenție nivelul alarmant al violenței din Africa de Sud, una dintre țările cu cea mai ridicată rată a omuciderilor la nivel mondial.

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