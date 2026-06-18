Președintele PPE, după convorbirea cu Ilie Bolojan: ”România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 13:50

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat, joi, după o convorbire cu Ilie Bolojan, liderul PNL, că România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării.

Distribuie articolul