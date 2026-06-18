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Politica· 1 min citire
Președintele PPE, după convorbirea cu Ilie Bolojan: ”România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării”
Manfred Weber și Ilie Bolojan
Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat, joi, după o convorbire cu Ilie Bolojan, liderul PNL, că România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării.
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