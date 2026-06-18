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Politica· 1 min citire

Președintele PPE, după convorbirea cu Ilie Bolojan: ”România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării”

Manfred Weber și Ilie Bolojan

Manfred Weber și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 13:50

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat, joi, după o convorbire cu Ilie Bolojan, liderul PNL, că România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării.

”România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării”

”Mi-am început ziua cu o excelentă convorbire cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. I-am mulţumit încă o dată pentru politicile clare pe care le implementează la nivel guvernamental”, a scris Manfred Weber, pe Facebook.

Liderul PPE a menționat că a discutat cu Ilie Bolojan despre situaţia politică din România.

”România trebuie să îşi continue parcursul reformelor şi al modernizării. Acesta este ceea ce aşteaptă cetăţenii, acesta este ceea ce va face România mai puternică în viitor şi acesta este obiectivul pe care Ilie Bolojan şi Partidul Naţional Liberal s-au angajat să îl îndeplinească”, subliniază liderul PPE, familie politică din care face parte şi PNL.

Ce spune liderul PPE despre Congresul PNL de duminică

Totodată, oficialul a ținut să precizeze faptul că în cadrul PPE (Partidul Popular European), acţiunile politice sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul pentru reguli şi pentru valorile europene.

”Am transmis cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică”, conchis Manfred Weber.

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