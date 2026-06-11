Suedia renunță la planul de a încarcera minori de 13 ani pentru fapte violente

Guvernul Suediei a anunțat joi că renunță la intenția de a coborî vârsta răspunderii penale la 13 ani, măsură care ar fi permis aplicarea de pedepse cu închisoarea în penitenciare speciale unor minori foarte tineri care comit infracțiuni violente, transmite AFP, citat de France24 și The Local.

Suedia se confruntă de peste un deceniu cu un fenomen amplu de criminalitate organizată, legat în principal de războaie între bande pe fondul traficului de droguri. Rețelele infracționale au recrutat tot mai des copii sub 15 ani, adesea online, pentru a comite atentate cu bombe și atacuri armate, știind că aceștia nu pot fi încarcerați dacă sunt prinși.

Pentru a contracara acest fenomen, guvernul de dreapta condus de premierul Ulf Kristersson propusese coborârea vârstei minime a răspunderii penale de la 15 la 13 ani , astfel încât minorii implicați în fapte grave să poată fi trimiși în penitenciare speciale.

De ce a fost retrasă propunerea

Potrivit The Local, proiectul de lege urma să fie supus votului în parlament pe 15 iunie, însă guvernul nu mai dispune de o majoritate care să susțină coborârea vârstei la 13 ani, după ce partidul de extremă dreapta Sweden Democrats a renunțat la un acord parlamentar de tip „pairing”, folosit pentru a gestiona absențele deputaților.

Ministrul Justiției, Gunnar Strommer, a declarat că executivul va prezenta în următoarele săptămâni o propunere revizuită, prin care vârsta răspunderii penale ar urma să fie coborâtă la 14 ani, nu la 13.

Propunerea inițială stârnise critici dure într-o țară cunoscută pentru promovarea drepturilor copilului, organizații pentru protecția minorilor și voci din societatea civilă atrăgând atenția asupra riscului de a încarcera copii foarte tineri în sistemul penitenciar pentru adulți.

Sursa: AFP, France24 , The Local Sweden