Suedia vrea să-i bage la închisoare pe adolescenți încă de la 13 ani

Suedia ia în calcul una dintre cele mai dure măsuri din Europa pentru a opri explozia de infracțiuni violente comise de minori: reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani și trimiterea copiilor condamnați pentru crime în închisori speciale, potrivit Reuters.

Decizia vine după un deceniu marcat de o creștere accentuată a atacurilor armate și a atentatelor cu bombă legate de bande, zeci dintre acestea fiind comise de minori. Vârful a fost atins în 2022, când 62 de oameni au fost uciși în urma unor atacuri violente în care au fost implicați tineri.

În acest context, ministrul suedez al Justiției a prezentat proiectul de lege care prevede înăsprirea pedepselor, subliniind faptul că este vorba despre o situație de urgență.

„Anul trecut, 52 de copii sub 15 ani au fost implicați în procese judiciare, suspectați de crimă sau tentativă de omor. Nu vorbim despre furt sau agresiune. Vorbim despre crimă.”

Proiectul de lege prevede:

reducerea vârstei răspunderii penale la 13 ani

închisori speciale pentru minorii condamnați pentru cele mai grave infracțiuni

un centru dedicat exclusiv fetelor

revizuirea legislației după cinci ani

Autoritățile speră că închisoarea va funcționa ca factor de descurajare, iar programele intensive de reabilitare vor reduce riscul de recidivă.

Parlamentul suedez va vota legea pe 15 iunie.