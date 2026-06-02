Revoltă în Marea Britanie după apariția unor imagini controversate. Un student înjunghiat mortal a fost încătușat de polițiști înainte să moară

Sursă: Realitatea.net

Un caz care a șocat opinia publică din Marea Britanie a revenit în atenția publicului după publicarea unor imagini surprinse imediat după o crimă petrecută în decembrie 2025. Înregistrările arată momentul în care un student grav rănit, care fusese înjunghiat mortal, este încătușat de polițiști după ce agresorul l-a acuzat de comportament rasist.

Videoclipul a declanșat un val de reacții și critici la adresa forțelor de ordine, iar cazul a devenit subiect de dezbatere la nivel național.

Student de 18 ani, ucis în timp ce se întorcea de la o petrecere

Victima, Henry Nowak, avea 18 ani și se întorcea acasă după o petrecere organizată în orașul Southampton. Potrivit anchetatorilor, tânărul a fost atacat cu un cuțit de Vickrum Digwa, în vârstă de 23 de ani.

Luni, instanța l-a condamnat pe agresor la închisoare pe viață, stabilind o perioadă minimă de detenție de 21 de ani înainte de posibilitatea unei eliberări condiționate.

În timpul procesului s-a stabilit că acuzațiile formulate de atacator, care susținea că ar fi fost victima unor insulte rasiste și că a acționat în legitimă apărare, nu au fost confirmate de probele administrate în dosar.

Imaginile publicate au stârnit indignare

Controversa a izbucnit după ce poliția a făcut publice imaginile surprinse de camerele de intervenție.

În înregistrare, Henry Nowak apare întins pe asfalt, afirmând în repetate rânduri că nu poate respira și că a fost înjunghiat. În același timp, polițiștii discută cu presupusul agresor, care se afla în picioare și susținea că el este victima incidentului.

La scurt timp, agenții decid să îl încătușeze pe studentul rănit și îi comunică faptul că este arestat. Momentele au provocat reacții puternice în spațiul public, mai ales după ce s-a aflat că tânărul era, de fapt, victima atacului.

Reacții dure din partea politicienilor

Publicarea imaginilor a generat numeroase reacții din partea liderilor politici și a personalităților publice din Regatul Unit.

Mai mulți reprezentanți ai opoziției au criticat modul în care s-a desfășurat intervenția poliției și au cerut explicații privind deciziile luate de agenții aflați la fața locului.

De asemenea, cazul a fost folosit în dezbaterile privind modul în care autoritățile gestionează situațiile sensibile și verifică informațiile oferite de persoanele implicate într-un incident violent.

Familia victimei cere o anchetă completă

După condamnarea agresorului, familia lui Henry Nowak a solicitat autorităților desfășurarea unei investigații independente privind intervenția poliției.

Tatăl tânărului a declarat că își dorește o analiză transparentă și detaliată a tuturor circumstanțelor în care fiul său a fost tratat de forțele de ordine în ultimele sale momente de viață.

Rudele consideră că modul în care a fost gestionată situația ridică numeroase întrebări și necesită răspunsuri clare din partea instituțiilor competente.

Poliția recunoaște erorile de evaluare

Conducerea poliției din Hampshire a transmis scuze publice familiei victimei și a admis că agenții au fost induși în eroare de declarațiile false oferite de autorul atacului.

Reprezentanții instituției au precizat că o anchetă internă și verificările organismelor independente vor analiza în detaliu intervenția polițiștilor și deciziile luate în acele momente critice.

Moartea lui Henry Nowak și imaginile publicate după condamnarea agresorului au reaprins discuțiile despre procedurile de intervenție ale poliției, verificarea informațiilor la locul unei infracțiuni și modul în care sunt tratate victimele în situații de urgență.

În timp ce ancheta privind comportamentul agenților este în desfășurare, cazul rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate subiecte din Marea Britanie în ultimele luni.