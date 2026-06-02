Proteste masive față de înrolarea în armată. Oamenii au fost goniți cu tunurile de apă

Protest masiv în Israel, acolo unde zeci de mii de ultraortodocși au ieșit în stradă. Aceștia au blocat mai multe drumuri, au paralizat transportul feroviar și au incendiat mai multe mașini pentru a-și exprima nemulțumirea față de înrolarea obligatorie în armată. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Haos pe străzi

Poliția israeliană a declarat că manifestanții au blocat intersecțiile majore și au atacat un soldat. Potrivit oficialilor, forțele de ordine au intervenit de urgență cu tunuri de apă pentru a-i alunga pe protestatari.

Protestul uriaș a paralizat centrul țării. Autostrăzile au fost închise și transportul public a fost blocat atât în Ierusalim, cât și în zona metropolitană din Tel Aviv.

Potrivit legislației naționale , serviciul militar este obligatoriu pentru majoritatea bărbaților și femeilor din Israel. În fiecare an, aproximativ 13 mii de bărbați ultraortodocși ating vârsta minimă de recrutare, dar mai puțin de zece la sută se înrolează, potrivit statisticilor.