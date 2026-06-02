Dramă pe o plajă frecventată de turiști! Un copil de 11 ani și-a pierdut un picior după ce a fost atacat de rechin

Sursă: Realitatea.net

Un minor de doar 11 ani a fost atacat de un rechin în timp ce se afla în apă. Copilul a suferit răni extrem de grave și și-a pierdut piciorul stâng în urma atacului, fiind transportat de urgență la spital pentru intervenții medicale complexe.

Atac de rechin într-o zonă frecventată de turiști

Tragedia s-a produs duminică după-amiază, pe plaja Piedade din municipiul Jaboatão dos Guararapes, o destinație populară situată în statul Pernambuco. Potrivit autorităților locale, atacul a avut loc în jurul orei 13:40, în timp ce copilul se afla în mare.

Victima, identificată de presa braziliană drept João Lucas Castor Nemézio Sales, era însoțită de unchiul său și de alți doi copii. Martorii au relatat că băiatul a fost mușcat de rechin în zona șoldului și a suferit leziuni severe pe partea stângă a corpului.

Scene dramatice surprinse pe plajă

Momentele de după atac au fost marcate de panică și disperare. Imagini filmate de persoane aflate la fața locului arată cum mai mulți bărbați încearcă să aducă rapid copilul la mal, în timp ce solicită ajutorul celor din jur.

În alte secvențe video se poate observa o mulțime de oameni adunați în jurul victimei, în așteptarea echipajelor medicale. Atmosfera a fost una tensionată, iar martorii au descris scenele ca fiind extrem de emoționante.

Unchiul copilului a declarat că toți se aflau în apă înainte de incident, însă el ieșise din mare cu puțin timp înainte de atac.

Intervenție de urgență și transfer la spital

Salvamarii aflați pe plajă au intervenit imediat și au început manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajelor medicale specializate.

Copilul a fost transportat inițial la Spitalul Aeronautic din apropiere, unde a primit îngrijiri de urgență. Ulterior, medicii au decis transferul acestuia la Spitalul da Restauração, una dintre cele mai importante unități medicale din regiune, pentru intervenții chirurgicale și tratament de specialitate.

Potrivit informațiilor furnizate de presa locală, băiatul este în prezent conștient, iar starea sa este stabilă, în ciuda traumelor severe suferite.

Autoritățile avertizează: zona era cunoscută pentru riscul de atacuri de rechin

Reprezentanții autorităților au precizat că incidentul s-a produs într-un sector de coastă unde există avertismente oficiale privind pericolul atacurilor de rechin.

Pe plajă sunt amplasate panouri informative care îi atenționează pe turiști și localnici cu privire la perioadele și condițiile în care înotul poate deveni periculos.

Responsabilii din cadrul Comitetului pentru Monitorizarea Incidentelor cu Rechini au subliniat că zona este inclusă într-un program special de supraveghere, tocmai din cauza numărului de incidente raportate de-a lungul anilor.

Autoritățile locale continuă să analizeze circumstanțele în care s-a produs atacul și reamintesc populației importanța respectării avertismentelor afișate pe litoral.