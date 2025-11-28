Atac fatal în timpul unei sesiuni de înot

Potrivit informațiilor relatate de The Guardian, incidentul s-a produs miercuri dimineață, 27 noiembrie, în Crowdy Bay, pe coasta statului New South Wales. Tânăra și partenerul ei au mers la primele ore ale zilei să înoate la plaja Kylies. La scurt timp după ce au intrat în apă, femeia a fost surprinsă de un atac violent al unui rechin considerat extrem de periculos.

Iubitul ei a încercat disperat să o salveze, dar mușcăturile provocate de animal au fost fatale. Salvatorii ajunși la fața locului au încercat să o resusciteze, însă fără rezultat.

Tânărul, rănit grav la picior

Bărbatul, rănit serios în timpul atacului, a fost ajutat de un martor care i-a improvizat un bandaj pentru a-i opri hemoragia. Intervenția rapidă i-a salvat viața până la sosirea paramedicilor, care l-au transportat de urgență la spital. Medicii au confirmat că se află în stare critică.

Autoritățile australiene suspectează că cei doi au fost atacați de un rechin-taur, o specie cunoscută pentru comportamentul său agresiv și pentru preferința de a înota în apele puțin adânci, aproape de țărm. Acești rechini sunt frecvent întâlniți în regiune și sunt implicați, de-a lungul timpului, în numeroase incidente cu oameni.

Zona tragediei, echipată cu capcane pentru rechini

După atac, plaja pe care s-a produs incidentul a fost imediat închisă. Autoritățile au instalat un sistem special de capturare a rechinilor în încercarea de a preveni situații similare. Plaja Kylies nu dispunea anterior de senzori de detecție, spre deosebire de alte zone turistice din regiune.

Tragedia a provocat o undă de șoc în comunitatea locală, dar și în rândul turiștilor, fiind unul dintre cele mai grave atacuri de rechin raportate anul acesta în Australia.