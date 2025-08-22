Mai mulți turiști au semnalat prezența unor rechini în mare, în apropierea țărmului și a zonelor frecventate de vizitatori, iar o serie de fotografii au fost distribuite pe rețelele de socializare. Exemplare de rechin au fost observate în largul Gura Portiței, în jurul platformelor de foraj marin, aproape de Portul Constanța, la Mangalia, dar și în zona Tuzla. Un exemplar a fost filmat anul trecut în Portul Constanța.

Specialiștii susțin însă că turiștii nu ar trebui să-și facă nico grijă, potrivit Focus Press.

”Prezența rechinilor în ecosistemul Mării Negre nu reprezintă un pericol pentru populație. Speciile identificate au o lungime de aproximativ un metru și nu manifestă un comportament agresiv față de oameni. Mai mult decât atât, aceste exemplare se îndepărtează de prezența umană, iar observațiile înregistrate până în prezent au fost accidentale, fără a exista cazuri de apropiere intenționată de om. Datele științifice existente confirmă faptul că aceste specii nu sunt periculoase”, a declarat Victor Niță, șeful Departamentului Resurse Marine Vii al INCDM „Grigore Antipa”.

Ani la rând, rechinul de Marea Neagră sau ”câinele de mare” a fost pescuit intens, dar odată cu declanșarea războiul din Ucraina, pescarii au ieșit mai rar în larg, ceea ce a dus la creșterea populației de rechini.

În ultimii doi ani, populația de rechini a crescut cu cel puțin 40%.