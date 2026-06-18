Transferul surpriză al verii: Drăgușin pleacă de la Tottenham și semnează cu o mare echipă a Europei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:38

Tottenham este gata să-l vândă pe Radu Drăgușin la Juventus, potrivit site-ului Football Italia. Fundașul central al naționalei României ar putea reveni astfel în Serie A, la clubul care l-a format înainte de a-l ceda la Genoa în 2022.

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