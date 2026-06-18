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Transferul surpriză al verii: Drăgușin pleacă de la Tottenham și semnează cu o mare echipă a Europei

Radu Drăgușin (foto: profimedia)

Radu Drăgușin (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:38

Tottenham este gata să-l vândă pe Radu Drăgușin la Juventus, potrivit site-ului Football Italia. Fundașul central al naționalei României ar putea reveni astfel în Serie A, la clubul care l-a format înainte de a-l ceda la Genoa în 2022.

Mutarea vine pe fondul unor schimbări majore în apărarea lui Juventus. „Bătrâna Doamnă” se pregătește să-și remanieze compartimentul defensiv în această vară, fiind nevoită să asculte oferte pentru mai mulți jucători importanți, printre care Gleison Bremer și Andrea Cambiaso, din motive financiare.

Agentul lui Drăgușin, decisiv în negocieri

Conform Tuttosport, agenții internaționalului român l-ar fi oferit direct directorului sportiv al lui Juventus, Marco Ottolini, cel care l-a adus pe Drăgușin la Genoa în 2022 și l-a vândut ulterior la Tottenham. Potrivit aceleiași surse, Spurs ar fi dispuși să îl transfere pe fundașul în vârstă de 22 de ani pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro.

Tottenham își reconstruiește apărarea

Presa italiană, inclusiv La Gazzetta dello Sport, notează că Juventus ar fi pus ochii și pe fundașii laterali ai lui Tottenham, Djed Spence și Destiny Udogie, ca potențiali înlocuitori. Totuși, antrenorul Spurs, Roberto De Zerbi, nu este dispus să renunțe la cei doi, conform TEAMTalk.

Între timp, gruparea londoneză și-a consolidat deja linia defensivă: a obținut semnătura lui Marcos Senesi, sosit liber de la Bournemouth, și a ajuns la o înțelegere cu Brighton pentru transferul lui Jan Paul van Hecke (26 de ani).

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