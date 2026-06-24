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Avertismentul unui miliardar la „Davosul conservatorilor”: ”Bogații devin mai bogați” -VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat24 iun. 2026, 21:19
SursăRealitatea PLUS
Avertisment dur din partea unui miliardar! În cadrul conferinței Alianța pentru Cetățenie Responsabilă, supranumită „Davosul conservatorilor”, care are loc chiar în aceste zile în Londra, acesta a spus că bogații vor deveni și mai bogați, iar săracii vor deveni și mai săraci. De vină pentru acest colaps economic ar fi eșecul capitalismului de tip woke, iar acum ar fi necesară o resetare totală. Mihai Belu, jurnalist în Clubul de Presă, a luat parte la discuțiile din Londra și a venit cu o analiză completă, în direct la Realitatea PLUS.
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