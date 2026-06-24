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Avertismentul unui miliardar la „Davosul conservatorilor”: ”Bogații devin mai bogați” -VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 21:19
SursăRealitatea PLUS

Avertisment dur din partea unui miliardar! În cadrul conferinței Alianța pentru Cetățenie Responsabilă, supranumită „Davosul conservatorilor”, care are loc chiar în aceste zile în Londra, acesta a spus că bogații vor deveni și mai bogați, iar săracii vor deveni și mai săraci. De vină pentru acest colaps economic ar fi eșecul capitalismului de tip woke, iar acum ar fi necesară o resetare totală. Mihai Belu, jurnalist în Clubul de Presă, a luat parte la discuțiile din Londra și a venit cu o analiză completă, în direct la Realitatea PLUS.

Este un mesaj îngrijorător. El spune că felul în care civilizația actuală va gestiona inteligența artificială riscă să creeze o discrepanță și mai mare între minoritatea bogată și majoritatea fără posibilități financiare. Este un mesaj, așa cum am spus, surprinzător din partea unui multimiliardar. El a mai subliniat faptul că generația sa a suferit un eșec și lasă o civilizație care nu este foarte bună pentru generațiile următoare, pentru tineri care se trezesc într-un sistem pe care nu pot să-l schimbe.

Sir Paul Marshall a dat vina cu precădere pe clasa politică de la nivel mondial, care nu a făcut foarte multe lucruri pentru a gestiona așa cum trebuie dezvoltarea civilizației. El a subliniat faptul că cel mai probabil este nevoie de o demolare a sistemelor actuale și de o reconstrucție a acestora care să permită dezvoltarea tinerilor într-o altă societate, într-o societate în care să poată progresa și în care să poată prospera.

Mesajul lui Paul Marshall transmite cel mai bine tematica discuțiilor de la conferința ARC din Londra, unde s-au reunit mai mulți gânditori, ideologi, filozofi, autori și persoane publice de la nivel mondial pentru a dezbate ce trebuie făcut pentru ca acest capitalism woke, care a eșuat, să poată să dispară, iar societatea să poată să redevină așa cum am cunoscut-o cu 10, 15, 20 de ani în urmă.

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