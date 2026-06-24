Alertă în Neamț după apariția unor lupi în apropierea unei zone locuite. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:40

Autoritățile din județul Neamț au emis, miercuri după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii comunei Borca, după ce trei lupi au fost observați în apropierea unei zone locuite din satul Sabasa.

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