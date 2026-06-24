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Educația, în impas: profesorii ies joi în stradă cu 160.000 de semnături pentru schimbarea regulilor din școli

Protest FSLI / Arhivă foto/ Facebook

Protest FSLI / Arhivă foto/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:37

Sindicaliștii din educație anunță un protest de amploare joi, în fața Palatului Parlamentului, unde vor depune peste 160.000 de semnături pentru modificarea Legilor Educației. Acțiunea este organizată de federațiile sindicale din învățământ și vizează schimbări importante privind normele didactice, numărul de elevi din clase și condițiile de muncă ale profesorilor.

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), ai FSE „Spiru Haret” și ai FNS „Alma Mater” - organizații care reprezintă peste 300.000 de salariați din sistem- au anunțat miercuri organizarea unui protest de amploare în Capitală.

Potrivit acestora, joi, între orele 11:00 și 13:00, va avea loc o acțiune de pichetare în zona Palatului Parlamentului, la Alveola Parcului Izvor, unde vor fi depuse oficial peste 160.000 de semnături strânse în sprijinul modificării legislației din educație.

Sindicaliștii cer modificarea de urgență a Legii educației și anularea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, pe care le consideră „distructive” pentru sistemul de învățământ.

Ce vor dascălii

Printre principalele revendicări se numără limitarea numărului de elevi la maximum 22 pe clasă în învățământul primar și 26 în gimnaziu și liceu, eliminarea învățământului simultan la clasa a VIII-a și modificarea sistemului de plată a orelor suplimentare pentru cadrele didactice.

De asemenea, sindicaliștii solicită reducerea normei didactice cu două ore pentru profesorii cu gradul I și peste 25 de ani vechime, precum și introducerea unor stimulente pentru cadrele didactice care se titularizează în zone defavorizate, inclusiv o primă de instalare echivalentă cu trei salarii de bază.

În plus, protestatarii cer burse pentru studenții la specializări didactice echivalente cu salariul net al unui profesor debutant, dar și menținerea burselor de excelență pentru elevii olimpici pe durata studiilor universitare.

Organizatorii fac apel la Parlament să dezbată în regim de urgență propunerile înaintate, susținând că anul școlar următor 2026–2027 trebuie să înceapă în condiții îmbunătățite atât pentru elevi, cât și pentru personalul din învățământ.

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