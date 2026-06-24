Educația, în impas: profesorii ies joi în stradă cu 160.000 de semnături pentru schimbarea regulilor din școli

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:37

Sindicaliștii din educație anunță un protest de amploare joi, în fața Palatului Parlamentului, unde vor depune peste 160.000 de semnături pentru modificarea Legilor Educației. Acțiunea este organizată de federațiile sindicale din învățământ și vizează schimbări importante privind normele didactice, numărul de elevi din clase și condițiile de muncă ale profesorilor.

Distribuie articolul