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Social· 2 min citire
Din inimă pentru Darius. Are nevoie de 20.000 de euro pentru operații
Darius-George
Publicat24 iun. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS
Darius-George, un băiețel de doar 13 ani, are nevoie de ajutorul nostru! Copilul se luptă încă de la naștere cu tetrapareza spastică, iar șansa lui la o viață cât de cât normală stă în două intervenții chirugicale pe care urmează să le facă la picioare. Costul acestor operații este de 20.000 de euro și depășește posibilitățile materiale ale familiei lui Darius. De aceea, părinții săi fac apel la sprijinul românilor cu suflet mare. Donațiile pot fi trimise în contul afișat pe ecran, în lei.
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