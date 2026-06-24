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Din inimă pentru Darius. Are nevoie de 20.000 de euro pentru operații

Darius-George

Darius-George

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat24 iun. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS

Darius-George, un băiețel de doar 13 ani, are nevoie de ajutorul nostru! Copilul se luptă încă de la naștere cu tetrapareza spastică, iar șansa lui la o viață cât de cât normală stă în două intervenții chirugicale pe care urmează să le facă la picioare. Costul acestor operații este de 20.000 de euro și depășește posibilitățile materiale ale familiei lui Darius. De aceea, părinții săi fac apel la sprijinul românilor cu suflet mare. Donațiile pot fi trimise în contul afișat pe ecran, în lei.

Drama prin care trece băiețelul cu tetrapareză spastică

La doar 13 ani, Darius duce o luptă grea cu o boală teribilă, începută încă din primele sale momente de viață. Născut prematur, a fost diagnosticat la doar 10 luni cu tetrapareză spastică.

Ani la rând, Darius a urmat terapii și programe de recuperare extrem de costisitoare pentru părinții săi, însă familia a făcut tot posibilul pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai apropiată de normalitate.

La vârsta de 7 ani, după o intervenție chirurgicală realizată în Statele Unite, Darius a reușit să facă primii pași din viața sa. A fost o victorie uriașă, obținută după ani de muncă și speranță...însă lupta nu s-a încheiat.

Problemele ortopedice apărute în timp îi provoacă dureri lui Darius și îi afectează mersul. Pentru a putea continua recuperarea și pentru a avea o șansă reală la o viață mai bună, băiatul are nevoie de două intervenții chirurgicale la picioare.

Costul este de 10.000 de euro pentru fiecare picior, o sumă pe care familia nu o poate acoperi singură. De aceea, părinții fac apel la solidaritatea tuturor celor care pot întinde o mână de ajutor.

Cazul a ajuns în atenția jurnaliștilor Realitatea PLUS prin intermediul părintelui protosinghel IPOLIT LAZĂR, de la Mănăstirea Radu Vodă din București, duhovnicul familiei lui Darius. Donațiile pot fi făcute în lei, în contul afișat pe ecran.

CONTUL ÎN CARE PUTEȚI FACE DONAȚII:

RO48 RZBR 0000 0600 2217 5087

Sunt necesari 20.000 de euro pentru operațiile care îi dau șansa la o viață mai bună.

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