Sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Anunțul MApN

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 17:17

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziţia României de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaţionalizat şi integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a anunțat, miercuri, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

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