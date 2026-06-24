Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Anunțul MApN
FOTO: Arhivă
Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziţia României de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaţionalizat şi integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a anunțat, miercuri, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
Citește și
- 15:40Alertă în Neamț după apariția unor lupi în apropierea unei zone locuite. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
- 14:37Educația, în impas: profesorii ies joi în stradă cu 160.000 de semnături pentru schimbarea regulilor din școli
- 14:21Doliu uriaș în folclorul românesc: a murit Gabriela Tănase. Ultimul mesaj al artistei a emoționat fanii
- 14:06Accident grav în Ialomița: două camioane s-au ciocnit frontal și au luat foc pe DN 2A. Ambii șoferi, la spital
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News