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Sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. Anunțul MApN

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 17:17

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziţia României de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaţionalizat şi integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a anunțat, miercuri, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit reprezentanților MApN, înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare şi validare operaţională.

”Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere şi apărare a spaţiului aerian, pentru consolidarea capacităţii de reacţie şi creşterea nivelului de protecţie a populaţiei”, a transmis instituția.

Merops reprezintă o soluţie tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligenţă artificială, destinată detectării, urmăririi şi neutralizării ţintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

”Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităţilor Armatei României de detectare şi contracarare a ameninţărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spaţiului aerian naţional. Armata României continuă să dezvolte şi să modernizeze capabilităţile de apărare aeriană şi contra-UAS, în deplină coordonare cu aliaţii şi partenerii săi, pentru a răspunde eficient provocărilor actuale de securitate şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor şi a teritoriului naţional”, a arătat MApN.

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