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Extern· 2 min citire
Seism puternic de 7,2 în nordul Japoniei. Unele trenuri de mare viteză au fost suspendate
Cutremur Japonia
Publicat25 iun. 2026, 07:39
Actualizat25 iun. 2026, 07:40
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs joi în Oceanul Pacific, în largul coastei de nord a Japoniei. Deși seismul a determinat suspendarea unor trenuri de mare viteză, autoritățile au transmis că nu există risc de tsunami. Până în prezent, nu există informații privind victime sau pagube majore.
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