Incident într-un parc de distracții: un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost proiectat dintr-un carusel aflat în mișcare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 23:33

Un adolescent în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața la două săptămâni după un grav accident produs într-un parc de distracții. Băiatul a fost grav rănit după ce a căzut dintr-un carusel aflat în funcțiune și nu a mai putut fi salvat de medici.

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