Incident într-un parc de distracții: un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost proiectat dintr-un carusel aflat în mișcare

Un adolescent în vârstă de 13 ani și-a pierdut viața la două săptămâni după un grav accident produs într-un parc de distracții. Băiatul a fost grav rănit după ce a căzut dintr-un carusel aflat în funcțiune și nu a mai putut fi salvat de medici.
Accident dramatic într-un parc de distracții din Montana
Incidentul a avut loc la începutul lunii iunie, în orașul Butte, în timpul unui eveniment anual organizat în zona Centrului Civic. Potrivit autorităților locale, adolescentul se afla într-un carusel de tip „Yo-Yo” atunci când, din motive care sunt încă investigate, a fost proiectat din scaun în timp ce instalația funcționa la viteză ridicată.
Martorii au asistat neputincioși la scenele dramatice, descriind momentul în care băiatul a fost aruncat prin aer înainte de a cădea violent la pământ.
A luptat două săptămâni pentru viață
După accident, adolescentul a fost transportat de urgență la spital cu răni extrem de grave. Medicii au încercat timp de aproape două săptămâni să îi salveze viața, însă starea sa a rămas critică.
Duminică, autoritățile din zona Butte-Silver Bow au confirmat decesul copilului, care a murit din cauza leziunilor suferite în urma impactului.
Presa locală a identificat victima ca fiind Clayton Phillips, după apariția unui memorial emoționant amenajat în memoria sa de comunitate.
Martorii spun că adolescentul era inconștient după impact
Persoanele aflate în apropierea caruselului au relatat că băiatul și-a pierdut cunoștința imediat după cădere. O femeie cu pregătire medicală, aflată la fața locului, a intervenit rapid pentru a-i acorda primul ajutor până la sosirea echipajelor de urgență.
În ciuda eforturilor depuse de salvatori și de personalul medical, rănile suferite la nivelul capului și al corpului s-au dovedit incompatibile cu viața.
Ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor accidentului
Autoritățile locale au deschis o investigație pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Anchetatorii verifică atât funcționarea instalației de agrement, cât și măsurile de siguranță aplicate în momentul incidentului.
Caruselul era operat de o companie din statul Arizona, care mai organizase evenimente similare în regiune fără să fie raportate probleme de siguranță.
Moartea adolescentului a provocat un val de emoție în comunitatea locală, iar numeroși locuitori au adus flori și mesaje de condoleanțe în memoria sa.