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Extern· 1 min citire
Lavrov: ”Rusia vrea să ştie dacă Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la războiul din Ucraina după summitul G7”
FOTO: Arhivă
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia doreşte să afle dacă Donald Trump şi-a schimbat cu adevărat poziţia cu privire la războiul din Ucraina, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat, la summitul G7 din această lună, că preşedintele SUA înclină spre o astfel de atitudine.
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