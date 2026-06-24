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Lavrov: ”Rusia vrea să ştie dacă Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la războiul din Ucraina după summitul G7”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 17:29

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia doreşte să afle dacă Donald Trump şi-a schimbat cu adevărat poziţia cu privire la războiul din Ucraina, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat, la summitul G7 din această lună, că preşedintele SUA înclină spre o astfel de atitudine.

Emmanuel Macron, gazda summitului G7 în oraşul francez Evian-les-Bains, a afirmat că Trump a recunoscut în cadrul discuţiilor de acolo că Rusia nu doreşte pacea în Ucraina, iar acest lucru marchează „o schimbare reală de abordare” din partea SUA.

Trump însuşi a îndemnat Rusia să colaboreze cu Ucraina după ce a avut ceea ce a descris ca fiind o întâlnire „foarte bună” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 cu privire la posibilitatea încheierii unui acord de pace.

„În ceea ce priveşte Ucraina, vrem să înţelegem ce s-a întâmplat la Evian.Americanii nu ne-au spus încă ce au reţinut de la summitul de la Evian sau care va fi direcţia lor de acţiune în viitor”, a declarat Lavrov la un eveniment organizat miercuri la Moscova.

Lavrov l-a citat, de asemenea, pe liderul francez Emmanuel Macron, care a afirmat că înţelegerile la care s-a ajuns în august anul trecut între Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin la Anchorage, în Alaska, au fost „îngropate” la Evian.

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