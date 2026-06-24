Lavrov: ”Rusia vrea să ştie dacă Trump şi-a schimbat poziţia cu privire la războiul din Ucraina după summitul G7”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 17:29

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că Rusia doreşte să afle dacă Donald Trump şi-a schimbat cu adevărat poziţia cu privire la războiul din Ucraina, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat, la summitul G7 din această lună, că preşedintele SUA înclină spre o astfel de atitudine.

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