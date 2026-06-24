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Mark Rutte, întâlnire cu Donald Trump, la Casa Albă. Șeful NATO încearcă să atenueze tensiunile înainte de summitul de la Ankara

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 22:32

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește miercuri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, într-un demers menit să reducă tensiunile generate de războiul din Iran și de amenințările Washingtonului privind retragerea trupelor americane din Europa. Întâlnirea are loc în contextul pregătirilor pentru summitul crucial al NATO programat în luna iulie, la Ankara, relatează Reuters.

Vizita lui Rutte face parte din pregătirile finale pentru summitul din 7-8 iulie de la Ankara, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart.

Summitul "se va concentra asupra modului în care aliaţii îşi îndeplinesc angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea investiţiilor în apărare, extinderea producţiei industriale de apărare şi continuarea sprijinului acordat Ucrainei", a spus Hart.

Alianţa NATO se află sub o presiune fără precedent, unele ţări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage definitiv, ceea ce ar fi o mişcare extraordinară care ar pune sub semnul întrebării viitorul alianţei. Trump a ameninţat în trecut că va face acest lucru.

De asemenea, este de aşteptat ca Rutte să se întâlnească cu membri ai Congresului SUA.

Vizita sa are loc într-un moment în care Statele Unite consideră că există o "co-dependenţă nesănătoasă" a Europei faţă de forţele americane.

Cu toate acestea, Rutte a menţinut legături strânse cu oficialii Pentagonului, iar Pete Hegseth, ministrul de razboi al SUA, a vorbit în termeni elogioşi despre calităţile sale de lider la evenimentul de la Bruxelles de săptămâna trecută.

La summitul de anul trecut de la Haga, liderii NATO au susţinut creşterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare cerută de Trump, angajându-se să aloce 5% din PIB pentru apărare şi pentru măsuri legate de apărare în decurs de un deceniu. Însă, în timp ce unele ţări europene şi-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare, altele au rămas în urmă.

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