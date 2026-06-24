Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Mark Rutte, întâlnire cu Donald Trump, la Casa Albă. Șeful NATO încearcă să atenueze tensiunile înainte de summitul de la Ankara
FOTO: Profimedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește miercuri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, într-un demers menit să reducă tensiunile generate de războiul din Iran și de amenințările Washingtonului privind retragerea trupelor americane din Europa. Întâlnirea are loc în contextul pregătirilor pentru summitul crucial al NATO programat în luna iulie, la Ankara, relatează Reuters.
Citește și
- 22:30Doi români din Marea Britanie au recunoscut că au ucis doi bărbați. Își sedau victimele pentru a le jefui
- 20:07Destin frânt prea devreme: doi tineri căsătoriți au murit la câteva zile distanță, la doar o lună după nuntă
- 19:01Deces în vacanță: o fetiță de doar un an a murit după ce a fost găsită în piscina unui hotel
- 18:27Verdict de la Bruxelles: România nu îndeplinește criteriile pentru trecerea la moneda euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News