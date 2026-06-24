Mark Rutte, întâlnire cu Donald Trump, la Casa Albă. Șeful NATO încearcă să atenueze tensiunile înainte de summitul de la Ankara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 22:32

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește miercuri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, într-un demers menit să reducă tensiunile generate de războiul din Iran și de amenințările Washingtonului privind retragerea trupelor americane din Europa. Întâlnirea are loc în contextul pregătirilor pentru summitul crucial al NATO programat în luna iulie, la Ankara, relatează Reuters.

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