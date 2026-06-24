Deces în vacanță: o fetiță de doar un an a murit după ce a fost găsită în piscina unui hotel

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 19:01

O vacanță care trebuia să fie un moment de relaxare și bucurie pentru o familie s-a transformat într-o tragedie de nedescris. O fetiță în vârstă de numai un an și-a pierdut viața după un incident petrecut în piscina unui hotel din Insulele Canare, unde se afla împreună cu părinții săi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre copil inecat