Deces în vacanță: o fetiță de doar un an a murit după ce a fost găsită în piscina unui hotel

O vacanță care trebuia să fie un moment de relaxare și bucurie pentru o familie s-a transformat într-o tragedie de nedescris. O fetiță în vârstă de numai un an și-a pierdut viața după un incident petrecut în piscina unui hotel din Insulele Canare, unde se afla împreună cu părinții săi.
Copilul a fost găsit inconștient în apă
Incidentul a avut loc într-o unitate hotelieră de pe insula Fuerteventura, una dintre cele mai populare destinații turistice din arhipelagul spaniol. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, micuța a fost observată plutind în piscină, iar personalul și echipele de intervenție au acționat imediat pentru a o salva.
Salvatorii au început manevrele de resuscitare chiar la fața locului, după ce copilul a intrat în stop cardio-respirator. Ulterior, a fost solicitat și un elicopter medical pentru transportul de urgență către o unitate spitalicească specializată.
Medicii au luptat pentru viața ei
Fetița a fost transferată la Spitalul Universitar Materno Infantil din Gran Canaria, unde medicii au continuat eforturile pentru stabilizarea stării sale.
În ciuda intervenției rapide și a tratamentului de urgență acordat, starea copilului a rămas extrem de gravă. Specialiștii au constatat că lipsa oxigenului pentru o perioadă îndelungată a provocat leziuni neurologice severe și ireversibile.
La scurt timp după internare, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul micuței.
Anchetă pentru stabilirea circumstanțelor
Autoritățile spaniole au demarat cercetări pentru a clarifica exact modul în care s-a produs tragedia și pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
Polițiștii analizează informațiile disponibile și verifică dacă au fost respectate toate normele de siguranță din cadrul complexului turistic.
În urma incidentului, reprezentanții organizațiilor implicate în siguranța maritimă și acvatică au transmis un mesaj de solidaritate familiei îndurerate și au reiterat importanța supravegherii permanente a copiilor mici în apropierea apei.
Specialiștii atrag atenția că accidentele în piscine se pot produce în doar câteva secunde, chiar și în spații considerate sigure sau supravegheate. Aceștia recomandă ca adulții să rămână în permanență lângă copiii de vârste fragede atunci când aceștia se află în apropierea apei.