Destin frânt prea devreme: doi tineri căsătoriți au murit la câteva zile distanță, la doar o lună după nuntă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 20:07

O poveste de dragoste care părea desprinsă din filme s-a transformat într-o tragedie care a îndurerat o întreagă comunitate. Doi tineri proaspăt căsătoriți și-au pierdut viața la doar câteva zile unul după celălalt, la numai o lună după ce și-au unit destinele în fața familiei și a prietenilor.

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