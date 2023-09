„Am observat faptul că justiția nu este adaptată modificărilor rapide care survin la nivelul societății. Îmi vine în minte situația cu care ne confruntăm cel mai des acum, anume consumul de droguri și de substanțe psihoactive. Acesta a luat o amploare și s-a întâmplat atât de rapid încât a prins Institutele de Medicină Legală descoperite. Consumul de droguri duce la comiterea multor fapte antisociale, omoruri sau sinucideri.

Multe persoane decedează din cauza unor consumatori de droguri care au devenit din ce în ce mai periculoși și din acest motiv se impune o modificare legislativă rapidă, privind acest consum de substanțe, precum și dotarea Institutelor de Medicină Legală cu aparate de ultimă generație pentru dozarea drogurilor respective”, a transmis prof. dr. Călin Scripcaru, medic legist la Institutul de Medicină Legală din Iași, citat de BZI.

Nu există aparate care să dozeze cantitatea de droguri dun organism.

Medicul atrage atenția și asupra dotării precare. Aceștia spun că aparatele de detectare a stupefiantelor indică doar prezența substanțelor respective, nu și concentrația, așa cum o face un alcooltest.



„Aparatul respectiv ne spunea că există, spre exemplu, cocaină în corp, dar nu ne spune ce concentrație de cocaină are. În cazul alcoolului, aparatul ne spune și câte grame la mie se află în sângele persoanei. În funcție de dozarea cantitativă legislația este nuanțată, deci persoanele cu o alcoolemie sub 0,8 grame la mie în trafic li se reține permisul de conducere, dar nu considerată o faptă care deschide dosar penal.



Peste 0,8 grame la mie situație se schimbă. Se consideră că persoana respectivă are reflexele afectate semnificativ, motiv pentru care legea ia măsuri mult mai severe. În cazul substanțelor psihoactive, respectiv a drogurilor, nefiind posibilă o dozare cantitativă până în prezent, legea nu poate incrimina decât prezența drogului în sânge”, subliniază prof. dr. Călin Scripcaru, medic legist la Institutul de Medicină Legală din Iași.



Specialistul a punctat absurdul situației: pentru că drogul persistă mult mai mult în sânge față de alcool, o persoană poate fi detectată pozitivă și după 2 săptămâni de când n-a mai consumat și când, evident, substanța respectivă să mai aibă vreun efect asupra comportamentului.

Medicii legiști cer înăsprirea legislației



"În momentul depistării nu mai are simptome generate de drogul respectiv, dar va fi condamnată ca urmare a simplei prezențe a drogului în organism. Este nevoie de dotarea Institutelor de Medicină Legală, pentru a face față exploziei de consum de droguri care există în cluburi, pe stradă de multe ori și în alte locuri.



Este nevoie să adaptăm legea la schimbările societății, care pot surveni brusc”, declară prof. dr. Călin Scripcaru, medic legist, în legătură cu fenomenul nemaiîntâlnit de la Institutul de Medicină Legală.



În zilele noastre, când drogurile se găsesc la orice colț de stradă și pot fi consumate de la vârste fragede, un aparat care să arate cât drog sau substanță psihoactivă se află în sânge și o înăsprire a legislației sunt indispensabile. Medicii legiști spun că aparatele de dozare a drogurilor trebuie să fie măcar la fel ca cele cu care se testează alcoolemia.