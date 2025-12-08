Prima zi de școală, un prag emoțional major pentru sute de mii de familii din România, ar putea deveni oficial zi liberă pentru părinți. Proiectul de lege care vizează acest beneficiu a fost considerat adoptat tacit de Senat, după ce termenul legal pentru dezbatere și vot a expirat la data de 3 decembrie 2025.

Se termină cu dilema - „concediu sau învoire”?

Inițiativa, depusă de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană, propune ca părinții cu copii înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial să beneficieze de o zi liberă pentru a putea participa la festivitățile de deschidere.

Argumentul central al proiectului este unul uman și psihologic: prezența părinților este crucială pentru adaptarea copiilor la un nou mediu, fie că este vorba despre prima zi la grădiniță sau trecerea într-un nou ciclu școlar. „Prima zi de școală este un eveniment important pentru toată familia. Este esențial ca părinții să fie prezenți pentru a le oferi sprijinul necesar”, se arată în expunerea de motive.

Până în prezent, părinții erau puși în fața unei alegeri dificile. Deoarece deschiderea anului școlar coincide invariabil cu o zi lucrătoare, aceștia erau forțați să consume o zi din concediul de odihnă sau să solicite învoiri care nu erau întotdeauna acceptate de angajatori.

Inițiatorul subliniază că au existat numeroase cazuri în care angajatorii au refuzat cererile de învoire sau chiar au sancționat salariații care au întârziat din cauza festivităților școlare. Noua lege ar urma să elimine această presiune, oferind un cadru legal clar care protejează dreptul părintelui de a fi alături de copil într-un moment de referință.

După trecerea tacită prin Senat, proiectul de lege va fi transmis către Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va primi votul favorabil și acolo, actul normativ va merge spre promulgare la Președinte, urmând să intre în vigoare înainte de începerea următorului an școlar.