Un profesor finlandez susține însă că a găsit o metodă rapidă și eficientă pentru a recăpăta controlul asupra propriei atenții – și totul în doar 10 zile.

Un program în 10 pași pentru a rupe ciclul dependenței

Profesorul a creat pentru elevii săi un set de reguli simple, dar cu impact major asupra modului în care interacționează cu telefonul. Rezultatele au fost surprinzătoare atât la copii, cât și la adulți.

1. Primul pas: justificarea verbală

Metoda începe cu una dintre cele mai neobișnuite tehnici. Înainte de a pune mâna pe telefon, utilizatorul trebuie să spună cu voce tare motivul pentru care îl ia. Simplul act de a verbaliza intenția ajută creierul să facă diferența între o nevoie reală și un impuls automat.

2. Pauza obligatorie de 10 secunde

Al doilea pas, denumit de profesor „pauza de 10 secunde”, presupune să privești ecranul stins timp de zece secunde înainte de a-l debloca. Această întârziere minimă este, potrivit profesorului, cheia pentru a recăpăta controlul asupra impulsurilor.

„Nu e telefonul cel care îți rupe disciplina, ci ciclul dopaminei. Dacă reușești să amâni deblocarea, înseamnă că tu controlezi impulsul, nu sistemul tău nervos”, explică acesta.

Mulți adulți care au încercat metoda au observat că își verificau telefonul automat în momente de stres, fără un motiv real.

Ziua a cincea: regula „două buzunare”

După primele zile de exerciții, profesorul introduce o nouă regulă: telefonul trebuie păstrat mai departe de corp, într-un buzunar greu accesibil – de exemplu, în partea din spate a ghiozdanului sau într-un buzunar exterior al gecii.

Cercetările citate de profesor arată că mărirea distanței față de telefon cu doar 40–60 cm reduce verificările cu aproximativ 37%. În cazul copiilor, doar faptul că telefonul era mai greu de ajuns a redus impulsul de a-l verifica la fiecare câteva minute.

Ziua a șaptea: acces restricționat în încăperi

Cea mai dificilă regulă a venit în a șaptea zi: telefonul nu mai poate fi dus în orice cameră. Dispozitivul trebuie lăsat în hol, bucătărie sau într-un spațiu desemnat, în afara zonelor în care elevii își petrec timpul.

Profesorul explică faptul că atunci când telefonul nu mai este prezent în zonele de tranziție, creierul începe să se reconecteze cu activitățile reale, fără să caute permanent o sursă de stimulare digitală.

Testul final: rezultate spectaculoase în doar zece zile

În ultima zi a programului, elevii au comparat numărul de deblocări ale telefonului înainte și după aplicarea regulilor. Rezultatul: o scădere între 52% și 65%. Adulții din grup au înregistrat o reducere similară, confirmând eficiența metodei indiferent de vârstă.

Metoda profesorului finlandez nu presupune renunțarea definitivă la telefon, ci redobândirea controlului asupra propriilor impulsuri. Cu pași simpli – verbalizarea intenției, pauze scurte, distanță fizică și limite clare – dependența digitală poate fi redusă considerabil în numai 10 zile.