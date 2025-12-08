INGREDIENTE:

Pentru aluat:

450 gr faina

250 ml fanta de portocale

50 ml ulei

60 gr zahar

25 gr drojdie

un praf de sare

coaja rasa de lamaie

1 lingurita zahar pudra cu pastai de vanilie

1 lingura coaja de portocala confiata

Umplutura:

1 castronel nuca macinata

2-3 linguri zahar

1 lingura cacao

1/2 cana apa fierbinte ( sau lapte de soia)

1 lingurita esenta de rom

2 bucati rahat

MOD DE PREPARARE:

Aluatul:

Punem sucul intr-un ibric pe foc pana devine caldut. Drojdia o frecam cu o lingura de zahar. Cernem faina intr-un bol, punem un praf de sare, drojdia, zaharul, coaja rasa de lamaie, zaharul cu pastai de vanilie si le amestecam. De acum turnam suc, putin cate putin, uleiul si framantam pana obtinem un aluat elastic si usor de modelat, dar sa nu se lipeasca de maini. Din suc o sa mai ramana putin. La final adaugam coaja de portocala confiata si o incorporam bine in aluat. Il acoperim cu un prosop si il lasam la crescut circa o ora.

Umplutura:

Punem nuca macinata intr-un bol si turnam cate putina apa fierbinte pana obtinem o pasta. Adaugam cacaoa, zaharul, esenta de rom, le omogenizam si lasam sa se raceasca.

Aluatul dospit il rasturnam pe masa de lucru pe care presaram putina faina. Il impartim in doua, intindem prima foaie, o ungem cu jumatate din umplutura, punem cateva cubulete de rahat si rulam. La fel procedam si cu a doua bucata. Luam cele doua suluri, le impletim si asezam cozonacul intr-o tava tapetata cu hartie de copt.

Aprindem cuptorul, il reglam la o temperatura potrivita, iar cozonacul il punem pe aragaz pentru 15-20 de minute sa creasca. Dupa acest timp il introducem in cuptor si il lasam pana se rumeneste frumos. Cand il scoatem il ungem cu un amestec facut din apa, zahar si putin ulei apoi il acoperim cu un prosop curat, potrivit sursei.