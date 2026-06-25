Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război
Iran - SUA
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate activă” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în urma unor declarații ale secretarului general al Alianței, Mark Rutte.
Citește și
- 09:05Casa Albă cere fonduri pentru războiul din Iran: 88 de miliarde de dolari, solicitați de urgență Congresului
- 08:40Trump anunță că Iranul cedează în negocieri: „Sunt de acord cu tot ce vreau eu”
- 08:32Incendiu puternic la un depozit de combustibil din Krasnodar după un atac cu dronă al Ucrainei
- 08:22Tragedia din Torino: BILETUL care poate dezvălui adevărul șocant din spatele crimei urmate de sinucidere
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News