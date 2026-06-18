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Loto 6/49: Report de peste 6,2 milioane de euro. Fond de câștiguri majorat la Joker
Foto/Arhivă
Loteria Română pune în joc premii uriașe, de milioane de euro, la tragerile de joi. Cel mai mare interes este atras de Loto 6/49, unde reportul la categoria I a trecut de 6,2 milioane de euro, în timp ce miza de la Noroc depășește 1,37 milioane de euro. După ce marele premiu la Joker a fost câștigat duminică, organizatorii au suplimentat fondul de la această categorie cu 300.000 de lei.
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