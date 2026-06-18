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Loto 6/49: Report de peste 6,2 milioane de euro. Fond de câștiguri majorat la Joker

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 10:06

Loteria Română pune în joc premii uriașe, de milioane de euro, la tragerile de joi. Cel mai mare interes este atras de Loto 6/49, unde reportul la categoria I a trecut de 6,2 milioane de euro, în timp ce miza de la Noroc depășește 1,37 milioane de euro. După ce marele premiu la Joker a fost câștigat duminică, organizatorii au suplimentat fondul de la această categorie cu 300.000 de lei.

Loteria Română organizează joi, 18 iunie, o nouă rundă de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile șanse de câștig vin după o duminică extrem de norocoasă; la tragerile din 14 iunie, românii au bifat nu mai puțin de 37.415 câștiguri, valoarea totală a premiilor acordate depășind 6,31 milioane de lei.

Premii uriașe la Loto 6/49, Noroc și o surpriză la Joker

Capul de afiș al tragerilor de astăzi este deținut, de departe, de Loto 6/49. La categoria I se înregistrează un report uriaș, de peste 32,65 milioane de lei (echivalentul a peste 6,23 milioane de euro). Nici jocul Noroc nu se lasă mai prejos, punând în joc o miză cumulată care depășește 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

Vești bune vin și pentru fanii jocului Joker. Deși marele premiu de categoria I a fost proaspăt câștigat duminica trecută, Loteria Română a decis să reaprindă rapid miza și a suplimentat fondul de câștiguri pentru extragerea de azi cu 300.000 de lei.

Ce premii sunt puse în joc la celelalte categorii

Sume importante pot fi câștigate astăzi și la restul jocurilor din portofoliul Loteriei:

  • Loto 5/40: Pune la bătaie un report atractiv la categoria I, de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), în timp ce la categoria a II-a premiul depășește 104.300 de lei.

  • Noroc Plus: La categoria I, jucătorii aspiră la un report de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

  • Super Noroc: Jocul vine cu un premiu cumulat de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

  • Joker (Categoria a II-a): Cei care ratează la mustață marele premiu au în joc un report de peste 56.300 de lei.

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