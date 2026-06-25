Bilanț provizoriu în Venezuela, după cutremurele puternice: 32 de morți și aproximativ 700 de răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:14

Cel puțin 32 de persoane au murit, iar aproximativ 700 au fost rănite după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela. Bilanțul este unul provizoriu și a fost anunțat de președintele interimar Delcy Rodríguez. Echipele de salvare continuă să caute oameni printre clădirile prăbușite din Caracas. Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să fie actualizat pe măsură ce intervin în zonele afectate.

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