Bilanț provizoriu în Venezuela, după cutremurele puternice: 32 de morți și aproximativ 700 de răniți

Cel puțin 32 de persoane au murit, iar aproximativ 700 au fost rănite după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela. Bilanțul este unul provizoriu și a fost anunțat de președintele interimar Delcy Rodríguez. Echipele de salvare continuă să caute oameni printre clădirile prăbușite din Caracas. Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să fie actualizat pe măsură ce intervin în zonele afectate.
Cele două cutremure au avut magnitudini de 7,2 și 7,5 și s-au produs la aproximativ un minut distanță unul de celălalt. Seismele au avut loc în vestul capitalei Caracas, dar au fost resimțite și în alte regiuni ale Venezuelei. Mișcările tectonice s-au simțit chiar și în Bogota, capitala Columbiei. Loviturile au fost atât de puternice încât mai multe clădiri s-au prăbușit, iar oamenii au ieșit speriați în stradă.
Salvatorii caută oameni prinși sub dărâmături
Autoritățile au declarat stare de urgență la nivel național. Salvatorii lucrează în continuare în zonele unde clădirile au căzut sau au fost grav avariate. Din unele imobile distruse se aud încă apeluri de ajutor, potrivit relatărilor din teren. Intervențiile sunt dificile, mai ales în zonele în care accesul este îngreunat de moloz și de pagubele produse de cutremure.
În mai multe cartiere din Caracas, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. Rețeaua de metrou și-a suspendat complet activitatea, iar oamenii se deplasează cu greu prin oraș. În municipiul Baruta, aflat în zona metropolitană Caracas, două clădiri s-au prăbușit. Primarul localității a anunțat că trei persoane au murit, iar ceilalți locatari au fost evacuați și salvați.
După cutremure, mii de locuitori au ales să petreacă noaptea în spații deschise. Oamenii se tem de replici, dar și de faptul că unele clădiri afectate s-ar putea prăbuși. Autoritățile le-au cerut să nu se întoarcă în imobile până când acestea nu sunt verificate de specialiști. Pentru multe familii, noaptea a fost una de așteptare, teamă și incertitudine.
Mulți dintre cei evacuați încearcă să afle ce s-a întâmplat cu rudele și apropiații lor. În astfel de momente, informațiile vin greu, iar operațiunile de salvare se desfășoară în paralel cu evaluarea pagubelor. Autoritățile verifică imobilele afectate și încearcă să stabilească unde mai pot exista persoane blocate. În același timp, spitalele primesc răniți, iar intervențiile continuă.
Specialiștii avertizează că pot urma replici puternice
Experții spun că seismele s-au produs la limita dintre plăcile tectonice Caraibelor și Americii de Sud. Zona este cunoscută pentru activitatea seismică intensă, ceea ce înseamnă că riscul unor replici nu poate fi exclus. Specialiștii avertizează că în perioada următoare pot apărea noi mișcări puternice ale pământului. Tocmai de aceea, autoritățile le cer oamenilor să rămână prudenți și să evite clădirile afectate.
Înainte de primul bilanț oficial, specialiștii estimau că există un risc ridicat ca numărul victimelor să crească. Totul depinde de amploarea distrugerilor și de câte persoane se aflau în clădirile prăbușite în momentul seismelor. Echipele de intervenție lucrează contratimp pentru a găsi supraviețuitori. Fiecare oră este importantă pentru oamenii prinși sub dărâmături, conform BBC.
Mai mulți lideri internaționali au transmis mesaje de sprijin
Președintele interimar Delcy Rodríguez a mulțumit liderilor care au transmis mesaje de solidaritate pentru Venezuela. Printre aceștia se află și președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a spus că administrația sa este pregătită să ofere sprijin și a anunțat mobilizarea agențiilor federale pentru o eventuală intervenție. Mesaje de susținere au venit și din partea altor lideri internaționali.
Între timp, autoritățile venezuelene continuă să evalueze pagubele și să actualizeze numărul victimelor. Prioritatea rămâne salvarea oamenilor care ar putea fi încă prinși sub dărâmături. În paralel, se fac verificări la clădirile afectate, pentru ca locuitorii să știe unde se pot întoarce în siguranță. Venezuela trece prin ore grele, iar bilanțul final va fi cunoscut abia după încheierea operațiunilor de căutare și intervenție.