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Casa Albă cere fonduri pentru războiul din Iran: 88 de miliarde de dolari, solicitați de urgență Congresului

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:05

Casa Albă a solicitat miercuri Congresului american o suplimentare bugetară de aproape 88 de miliarde de dolari, cea mai mare parte destinată acoperirii costurilor generate de războiul din Iran.

Peste 67 de miliarde de dolari ar urma să fie alocate Pentagonului, pentru „costurile operaționale” ale conflictului declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, precum și pentru reconstituirea stocurilor de muniție. Solicitarea a fost transmisă Congresului printr-o scrisoare semnată de directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

Un alt pachet important vizează agricultura: 11,1 miliarde de dolari pentru fermierii americani, dintre care 10 miliarde reprezintă ajutor temporar pentru însămânțările din 2026.

Ministerul Energiei ar primi 672 de milioane de dolari destinate „activităților menite să pună capăt, în mod complet și verificabil, capacității Iranului de a dezvolta sau achiziționa o armă nucleară", conform aceleiași scrisori.

Departamentul de Stat solicită la rândul său 300 de milioane de dolari pentru securizarea și renovarea ambasadelor din țările vecine Iranului, după ce mai multe clădiri diplomatice au fost vizate de Teheran în timpul conflictului.

„Îndemn Congresul să acționeze cât mai curând posibil cu privire la aceste solicitări importante și urgente", a subliniat Russell Vought.

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