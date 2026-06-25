Iranul impune condiții ferme: fără autorizație, nicio navă nu trece prin Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:13

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a avertizat joi cu privire la oricare traversare a Strâmtorii Ormuz fără autorizația sa și a amenințat navele care nu se vor conforma cu 'măsuri adecvate', relatează AFP.

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