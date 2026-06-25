Iranul impune condiții ferme: fără autorizație, nicio navă nu trece prin Ormuz

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a avertizat joi cu privire la oricare traversare a Strâmtorii Ormuz fără autorizația sa și a amenințat navele care nu se vor conforma cu 'măsuri adecvate', relatează AFP.
Viitorul Strâmtorii Ormuz - rută strategică pentru comerț și blocată de facto de către Iran de la începutul războiului - rămâne un punct de dispută în negocierile între Teheran și Washington.
Iranul se gândește să impună 'taxe de redevență' care nu existau înainte de război, în timp ce SUA se opun, argumentând că aceasta este o 'cale navigabilă internațională', chiar dacă apele strâmtorii delimitează coastele iraniene și cu cele ale Omanului.
Iranul, șef peste Ormuz
'Singurul traseu autorizat pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz este cel anunțat de Republica Islamică Iran', a declarat IRGC.
Orice traversare fără autorizație din partea Iranului este 'inacceptabilă și periculoasă' și va face obiectul unor 'măsuri adecvate', a avertizat IRGC într-un comunicat, care denunță 'anunțul făcut de unele autorități privind o nouă rută maritimă'.
Ormuz este o cale navigabilă îngustă de 30 km ce separă Iranul de Oman.
Singurul itinerar permis de Iran se face printr-un culoar de-a lungul coastelor sale.
Memorandumul de înțelegere încheiat între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului prevede ca trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz să se facă fără taxă 'doar timp de 60 de zile'.
Textul adaugă că 'Republica Islamică Iran va lua măsuri, depunând eforturi maxime, pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale'.
Iranul și Omanul au anunțat marți că vor analiza 'costurile' care ar putea să fie percepute pentru serviciile legate de administrarea strâmtorii.
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în țările vecine din Golf, a reafirmat marți că Washingtonul nu va accepta taxe sau redevențe pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.