13.000 de oameni strămutați după cutremurul devastator. Salvatorii continuă căutările

Publicat 17 aug. 2026, 18:21 Sursă Realitatea PLUS

Aproximativ 13 mii de persoane au fost strămutate după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,7 a devastat Indonezia. În urma teribilului incident, peste 50 de oameni au murit și alți peste o sută au fost răniți. Autoritățile au început să trimită ajutoare de urgență – apă, alimente, haine și medicamente către comunitățile care au rămas izolate. Sute de locuințe au fost avariate, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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