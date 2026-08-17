Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
13.000 de oameni strămutați după cutremurul devastator. Salvatorii continuă căutările
Cutremur
Publicat17 aug. 2026, 18:21
SursăRealitatea PLUS
Aproximativ 13 mii de persoane au fost strămutate după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,7 a devastat Indonezia. În urma teribilului incident, peste 50 de oameni au murit și alți peste o sută au fost răniți. Autoritățile au început să trimită ajutoare de urgență – apă, alimente, haine și medicamente către comunitățile care au rămas izolate. Sute de locuințe au fost avariate, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Citește și
- 19:22Propunerea partidului „Reform UK” care îi afectează pe românii din Marea Britanie: Fără beneficii sociale
- 19:09Criza combustibililor revine în forță în Rusia. Vânzările de carburanți, înăsprite în 10 regiuni
- 19:02Erdogan s-a răzgândit. Nu mai vrea să ducă Turcia în UE: „Ne refuză de 53 de ani!”
- 18:12Un avion militar francez a aterizat de urgență între mașini
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News