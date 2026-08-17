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13.000 de oameni strămutați după cutremurul devastator. Salvatorii continuă căutările

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 18:21
SursăRealitatea PLUS

Aproximativ 13 mii de persoane au fost strămutate după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,7 a devastat Indonezia. În urma teribilului incident, peste 50 de oameni au murit și alți peste o sută au fost răniți. Autoritățile au început să trimită ajutoare de urgență – apă, alimente, haine și medicamente către comunitățile care au rămas izolate. Sute de locuințe au fost avariate, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

53 de morți, mii de evacuați

Salvatorii au recuperat alte șase cadavre până la acest moment. Operațiunile se desfășoară în șase regiuni administrative de pe insula Flores, o insulă predominant catolică într-o țară cu populație majoritar musulmană.

„În dimineața aceea, când ne-am trezit și eram pe punctul de a ieși din casă, am simțit cum se cutremură pământul. I-am spus soțului meu: „E un cutremur”. Soțul meu e deja în vârstă, iar pe măsură ce cutremurul se intensifica, i-am spus să se ridice,”, zic oamenii

„Tocmai mă trezisem și, când a avut loc cutremurul, întreaga mea cameră a început să se prăbușească, iar eu am rămas blocată înăuntru. M-am concentrat să-mi protejez capul, așa că picioarele și corpul mi-au fost strivite de cutremur. Abia când a devenit sigur am reușit să mă târăsc afară.”, povestesc martorii cutremurului.

Numai în regiunea Flores au fost avariate cel puțin 240 de locuințe. Autoritățile au înregistrat până acum 995 de replici, însă doar 46 dintre acestea au fost resimțite de populație. Alunecările de teren au blocat mai multe porțiuni ale unei autostrăzi.

Între timp, echipele de intervenție au distribuit orez, alimente gata preparate, apă potabilă, pături și medicamente. Au fost amenajate și adăposturi de urgență pentru persoanele care au fost nevoite să-și părăsească locuințele.

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