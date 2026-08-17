Erdogan s-a răzgândit. Nu mai vrea să ducă Turcia în UE: „Ne refuză de 53 de ani!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 19:02

Recep Taiyp Erdogan, președintele în funcție al Turciei de 12 ani, a declarat că nu mai vrea ca țara sa să mai facă eforturi considerabile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acesta motivează gestul pentru cp de 53 de ani, „Europa ne refuză”.

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