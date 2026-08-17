Erdogan s-a răzgândit. Nu mai vrea să ducă Turcia în UE: „Ne refuză de 53 de ani!”

Recep Taiyp Erdogan, președintele în funcție al Turciei de 12 ani, a declarat că nu mai vrea ca țara sa să mai facă eforturi considerabile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acesta motivează gestul pentru cp de 53 de ani, „Europa ne refuză”.
Relațiile diplomatice dintre Ankara și Bruxelles traversează un nou moment de răceală, după ce președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a criticat dur atitudinea de expectativă pe care Uniunea Europeană o manifestă de mai bine de cinci decenii față de țara sa. Într-un interviu acordat publicației Al Jazeera și preluat de agenția Anadolu, liderul turc a subliniat că, deși candidatura rămâne oficial pe masă, Turcia nu depinde de acceptul blocurilor comunitare.
„Europa refuză să integreze Turcia de 53 de ani și nu pare să aibă în vedere acest lucru nici în viitor. Cu toate acestea, nu ne-am închis ușa și dorim în continuare să aderăm la Uniunea Europeană. Dacă ne acceptă, cu atât mai bine; în caz contrar, nu este o problemă. Uniunea Europeană nu este prioritatea noastră. Îi repetăm totuși că ea va avea de pierdut, nu Turcia”, a afirmat Recep Tayyip Erdoğan.
Dosar de aderare blocat: De la candidatura din 1999 la înghețarea negocierilor
Statutul oficial de țară candidată i-a fost acordat Turciei în anul 1999, însă negocierile directe au demarat abia în 2005. Cu toate acestea, procesul de integrare este complet blocat din 2016, pe fundalul criticilor severe aduse de oficialii europeni privind regresul democratic de la Ankara, restrângerea libertății presei și nerespectarea principiilor statului de drept.
Reforma constituțională din 2017: Bruxelles-ul a avertizat că noul sistem prezidențial adoptat prin referendum în Turcia contravine Criteriilor de la Copenhaga privind eligibilitatea statelor membre.
Arestări controversate: Tensiunile s-au accentuat în ultimele luni după acțiunile judiciare îndreptate împotriva opoziției politice, culminând cu reținerea primarului din Istanbul, Ekrem İmamoğlu, considerat principalul contracandidat al lui Erdoğan.
Parteneriat strategic umbrit de divergente politice
În ciuda blocajului politic, Turcia rămâne un pilon indispensabil pentru securitatea continentului european și gestionarea fluxurilor migratorii. În vara acestui an, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a purtat discuții directe cu președintele Erdoğan la finalul summitului NATO, încercând să mențină deschise canalele diplomatice.
Deși cooperarea economică și militară este vitală pentru ambele părți, apelurile repetate ale Uniunii Europene privind respectarea drepturilor omului fac ca perspectivele de aderare ale Turciei să rămână incerte pe termen lung.