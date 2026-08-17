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Un avion militar francez a aterizat de urgență între mașini

Aterizare de urgență

Aterizare de urgență

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 aug. 2026, 18:12
SursăRealitatea PLUS

Un avion de antrenament al Școlii Aeriene deținut de armata franceză, a aterizat de urgență luni pe un drum național lângă Marsilia. Aparatul de zbor, la bordul căruia se aflau un instructor și un elev-pilot, a suferit o defecțiune tehnică în aer.

Avion al Forțelor Aeriene Franceze, aterizare de urgență pe un drum național

Piloții au reușit să poziționeze avionul pe șosea în mijlocul traficului, dar au lovit parapetul și avionul a izbucnit în flăcări.

Atât instructorul cât și elevul au suferit doar răni ușoare, dar au ales șoseaua pentru a evita prăbușirea peste casele din zonă.

Din fericire nicio altă persoană sau mașină de pe șosea nu a fost afectată.

Aproximativ 30 de pompieri au intervenit de urgență la fața locului pentru a stinge incendiul spectaculos și a securiza zona.

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