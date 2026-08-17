Un avion militar francez a aterizat de urgență între mașini

Publicat 17 aug. 2026, 18:12 Sursă Realitatea PLUS

Un avion de antrenament al Școlii Aeriene deținut de armata franceză, a aterizat de urgență luni pe un drum național lângă Marsilia. Aparatul de zbor, la bordul căruia se aflau un instructor și un elev-pilot, a suferit o defecțiune tehnică în aer.

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