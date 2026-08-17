Israelul și SUA, acord pentru dezarmarea Hamas. Netanyahu condiționează retragerea din Gaza

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 22:26

Israelul și Statele Unite au convenit luni ca un general american să supravegheze procesul de dezarmare a Hamas, a declarat un oficial israelian. În cadrul discuțiilor cu emisarul american Jared Kushner, premierul Benjamin Netanyahu a exclus orice retragere a trupelor israeliene din Gaza înainte de încheierea acestei etape, relatează AFP.

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