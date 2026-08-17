Israelul și SUA, acord pentru dezarmarea Hamas. Netanyahu condiționează retragerea din Gaza

Israelul și Statele Unite au convenit luni ca un general american să supravegheze procesul de dezarmare a Hamas, a declarat un oficial israelian. În cadrul discuțiilor cu emisarul american Jared Kushner, premierul Benjamin Netanyahu a exclus orice retragere a trupelor israeliene din Gaza înainte de încheierea acestei etape, relatează AFP.
Presiuni pentru dezarmarea Hamas
Un eventual acord ar urmări să răspundă cerințelor Israelului, în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu, aflat într-o perioadă politică dificilă, a respins public ultima etapă a planului american pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza.
Hamas acceptase, la sfârșitul lunii iulie, foaia de parcurs care prevedea dezarmarea organizației și retragerea trupelor israeliene din teritoriul palestinian, ocupat în prezent în proporție de peste 60% de Israel.
Duminică, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, s-a întâlnit cu membri ai conducerii Hamas. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, acesta a insistat asupra dezarmării și a cerut adoptarea unor măsuri verificabile.
Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru AFP că Netanyahu și Kushner au convenit că nu va exista nicio redistribuire a trupelor israeliene și nicio reconstrucție în Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat.
Predarea armelor, supravegheată de americani
Potrivit oficialului israelian, prima etapă a demilitarizării ar urma să fie predarea armelor de către Hamas, acestea urmând să fie scoase din uz sub supravegherea unui general american.
Kushner a fost însoțit în vizita sa de membri ai „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, printre care și fostul premier britanic Tony Blair.
Un reprezentant al organismului a precizat că fiecare armă colectată va fi complet scoasă din uz, fără a confirma însă implicarea unui general american în acest proces.
Israelul își rezervă, în același timp, dreptul de a se apăra. Potrivit reprezentantului, în cazul în care Hamas recurge la violență, terorism sau încearcă să se reînarmeze, Israelul își va păstra dreptul de a interveni.
Hamas, exclus din viitoarea administrație a Gazei
Administrația Trump l-a desemnat deja pe generalul american Jasper Jeffers să conducă Forța Internațională de Stabilizare (ISF), care ar urma să fie desfășurată în Gaza în baza planului american aprobat de ONU și care a contribuit la instaurarea unui armistițiu fragil în octombrie 2025.
Foaia de parcurs prezentată în iulie de „Consiliul pentru Pace” prevedea ca dezarmarea Hamas să se desfășoare în paralel cu retragerea trupelor israeliene. Procesul urma să fie supravegheat de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), format din tehnocrați palestinieni și destinat să asigure administrarea provizorie a teritoriului.
Netanyahu a respins însă această variantă, cerând o dezarmare „adevărată” a Hamas, organizație care controlează Gaza din 2007 și al cărei atac asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul.
În iulie, Hamas a anunțat că își va desființa administrația civilă și că este dispus să transfere responsabilitățile către NCAG. În cadrul întâlnirilor de duminică, Kushner a insistat însă că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare a Gazei.
La rândul său, Hamas a cerut exercitarea unor presiuni asupra lui Netanyahu pentru a permite punerea în aplicare a foii de parcurs. Kushner s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi și cu reprezentanți ai Qatarului și Turciei, țări implicate în mediere.
Ministrul israelian al securității naționale cere continuarea operațiunilor militare
În timp ce negocierile continuă, ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir, unul dintre aliații de extremă dreapta ai lui Netanyahu, a cerut menținerea operațiunilor israeliene în Gaza.
Într-o declarație făcută într-un podcast alături de un fost ostatic din Gaza, Ben Gvir a susținut că Israelul ar trebui să desfășoare în fiecare noapte operațiuni de eliminare țintită și să ucidă „30 sau 40” de palestinieni.
El a adăugat că țintele nu ar trebui să fie doar persoanele care reprezintă un pericol imediat, ci și oameni despre care consideră că „nu ar trebui să fie în viață”.
Președintele israelian Isaac Herzog, al cărui rol este în principal ceremonial, a salutat eforturile „Consiliului pentru Pace” pentru asigurarea unui viitor mai sigur în regiune.
În Gaza, Hamas și Israelul continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului, în timp ce teritoriul devastat de război are în continuare nevoie de ajutor umanitar. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU, cel puțin 1.265 de palestinieni au fost uciși de la începutul armistițiului. De partea israeliană, cinci soldați și un angajat contractual al Ministerului Apărării au fost uciși în aceeași perioadă.