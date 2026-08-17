Problemă uriașă cu camerele de marșarier. Motivul pentru care 21 de milioane de mașini au ajuns în service

Peste 21 de milioane de autoturisme au fost rechemate în service-urile din Statele Unite din cauza defecțiunilor apărute la sistemele de asistență pentru mersul înapoi. Proiectată inițial pentru a spori siguranța șoferilor și a preveni accidentele din parcări, camera de marșarier s-a transformat rapid într-una dintre principalele surse de probleme tehnice din industria auto modernă.
Ceea ce trebuia să fie un echipament standard de siguranță s-a transformat într-o adevărată durere de cap pentru marii constructori auto. În total, aproape 28 de milioane de autovehicule — de la autoturisme de serie până la autorulote și microbuze — au făcut obiectul unor campanii masive de rechemare din cauza defecțiunilor apărute la asistența video la parcarea cu spatele.
Paradoxul acestei probleme este că, în majoritatea cazurilor, obiectivul camerei este complet funcțional. Defecțiunea apare de-a lungul lanțului electronic: conexiuni slabe, procesoare suprasolicitate, module de comandă defecte sau erori în unitatea multimedia centrală.
Ce simptome au reclamat șoferii
Traseul complicat al semnalului video generează manifestări diverse în habitaclu:
Ecrane complet neagre: În momentul selectării treptei de marșarier, afișajul central nu recepționează niciun flux video.
Imagine înghețată: Ecranul rămâne blocat pe o secvență surprinsă anterior, oferind informații false în timp ce mașina se află deja în mișcare.
Cadre inversate sau distorsionate: Imaginea este afișată răsturnat sau dispare subit din cauza supraîncălzirii componentelor interne.
Sute de mii de conducători auto s-au confruntat cu aceste anomalii, Autoritatea Americană pentru Siguranța Traficului (NHTSA) înregistrând mii de sesizări oficiale.
O explozie a rechemărilor în ultimii ani
Dacă în 2018 problema afecta un număr redus de aproximativ 307.000 de vehicule, amploarea defecțiunilor a crescut exponențial pe măsură ce mașinile au devenit tot mai dependente de sisteme electronice complexe:
Giganți precum Ford au retras peste 1,7 milioane de mașini într-un singur val de verificări din cauza supraîncălzirii modulelor sau redării inversate a imaginilor. În paralel, Honda a trimis în service zeci de mii de mașini electrice după ce s-a descoperit că pătrunderea apei și a reziduurilor putea compromite complet cablajul camerei.
Tehnologia avansată, vulnerabilă la detalii simple
Conform analizelor de fiabilitate J.D. Power, sistemele multimedia și camerele video se află în topul celor mai problematice dotări auto din ultimii ani. Integrează prea multe calculatoare intermediare pentru a îndeplini o funcție fundamentală.
Cu toate acestea, renunțarea la tehnologia video nu este o opțiune. Camerele de marșarier acoperă unghiurile moarte și pot detecta copii sau obstacole joase imposibil de observat prin oglinzile retrovizoare, motiv pentru care rămân un standard de siguranță reglementat prin lege.