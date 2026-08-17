Problemă uriașă cu camerele de marșarier. Motivul pentru care 21 de milioane de mașini au ajuns în service

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 23:19

Peste 21 de milioane de autoturisme au fost rechemate în service-urile din Statele Unite din cauza defecțiunilor apărute la sistemele de asistență pentru mersul înapoi. Proiectată inițial pentru a spori siguranța șoferilor și a preveni accidentele din parcări, camera de marșarier s-a transformat rapid într-una dintre principalele surse de probleme tehnice din industria auto modernă.

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