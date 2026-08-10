Descoperire arheologică impresionantă în Suedia: o femeie însărcinată și fătul ei, găsiți după aproximativ 9.000 de ani

O descoperire arheologică neobișnuită a fost făcută pe o mică insuliță din largul Gotlandului, în Marea Baltică. Cercetătorii au identificat rămășițele unei femei însărcinate, alături de fătul care se afla încă în uterul ei. Resturile umane ar putea avea aproximativ 9.000 de ani și oferă informații importante despre prezența comunităților preistorice în această zonă a Suediei.
Rămășițele au fost descoperite pe Lilla Karlsö, o insuliță aflată în apropierea insulei suedeze Gotland, arată AFP. Cercetătorii consideră că este vorba despre o femeie tânără care a murit în urmă cu mii de ani, într-o perioadă în care oamenii abia începeau să se stabilească în anumite regiuni din jurul Mării Baltice.
Femeia și fătul au fost descoperiți într-o grotă
Descoperirea a fost făcută în cadrul cercetărilor desfășurate pe insuliță începând din 2023 de arheologul și cercetătorul independent Alexander Roesen Sjostrand, care colaborează cu Universitatea Uppsala.
Potrivit specialistului, rămășițele au fost găsite într-o grotă, iar particularitatea cazului este că fătul s-a păstrat într-o poziție care indică faptul că se afla încă în uterul femeii în momentul morții.
Cercetătorul a descris descoperirea drept una foarte neobișnuită, având în vedere atât vechimea rămășițelor, cât și modul în care au fost găsite.
Rămășițele ar putea avea 9.000 de ani
Estimările inițiale indică o vârstă cuprinsă între 7.000 și 10.000 de ani pentru rămășițele descoperite.
Cercetătorii consideră că varianta cea mai probabilă este ca femeia să fi murit în urmă cu aproximativ 9.000 de ani, însă această estimare urmează să fie verificată prin metode științifice.
Pentru stabilirea unei vechimi cât mai exacte, rămășițele vor fi supuse unei datări cu Carbon 14. Analiza va putea oferi o imagine mai clară asupra perioadei în care a trăit și a murit femeia.
Ce dezvăluie descoperirea despre oamenii din Epoca Pietrei
Importanța acestei descoperiri depășește cazul individual al femeii însărcinate.
Potrivit cercetătorului Alexander Roesen Sjostrand, prezența unor astfel de rămășițe pe Lilla Karlsö poate indica faptul că oamenii au ajuns și s-au instalat pe această insuliță foarte curând după apariția ei în peisajul Mării Baltice.
Această ipoteză este importantă pentru înțelegerea modului în care comunitățile umane s-au răspândit în nordul Europei în perioada preistorică.
Descoperirea sugerează că prezența oamenilor pe insulă nu ar fi fost doar rezultatul unor expediții de explorare sau al unor deplasări temporare, ci ar putea indica o formă de stabilire a unei comunități.
Lilla Karlsö este una dintre zonele care oferă cercetătorilor indicii importante despre viața oamenilor din urmă cu mii de ani.
Cercetătorii așteaptă acum rezultatele analizelor de laborator.