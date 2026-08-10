Descoperire arheologică impresionantă în Suedia: o femeie însărcinată și fătul ei, găsiți după aproximativ 9.000 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 23:50

O descoperire arheologică neobișnuită a fost făcută pe o mică insuliță din largul Gotlandului, în Marea Baltică. Cercetătorii au identificat rămășițele unei femei însărcinate, alături de fătul care se afla încă în uterul ei. Resturile umane ar putea avea aproximativ 9.000 de ani și oferă informații importante despre prezența comunităților preistorice în această zonă a Suediei.

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