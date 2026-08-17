Cum a economisit o femeie 4.500 de euro într-un singur an: Lista lucrurilor la care a renunțat definitiv

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 20:43

O femeie de 39 de ani din Zagreb a refuzat timp de un an să mai cumpere haine, încălțăminte, cosmetice sau decorațiuni pentru casă. Rezultatul experimentului său financiar a fost spectaculos: la finalul celor 12 luni, a reușit să economisească peste 4.500 de euro.

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