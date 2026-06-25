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Extern· 1 min citire
Trump, despre războiul din Ucraina: „Totul merge destul de bine pentru Zelenski”
Donald Trump, președintele SUA
Președintele american Donald Trump a oferit o evaluare neașteptat de optimistă a situației Ucrainei pe frontul de război, afirmând că lucrurile „merg destul de bine” pentru liderul de la Kiev. Declarația vine în tandem cu un mesaj similar transmis de Departamentul de Stat al SUA.
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