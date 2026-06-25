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Trump, despre războiul din Ucraina: „Totul merge destul de bine pentru Zelenski”

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:59

Președintele american Donald Trump a oferit o evaluare neașteptat de optimistă a situației Ucrainei pe frontul de război, afirmând că lucrurile „merg destul de bine” pentru liderul de la Kiev. Declarația vine în tandem cu un mesaj similar transmis de Departamentul de Stat al SUA.

Trump: „El rezistă”

Întrebat despre ultimele evoluții de pe frontul ucrainean, Trump a răspuns fără echivoc: „Totul merge destul de bine pentru Zelenski”. Când a fost întrebat mai direct dacă Ucraina deține avantajul în prezent, președintele american a nuanțat: „Cel puțin, el rezistă. Mor mulți oameni de ambele părți, dar cred că lucrurile merg destul de bine pentru el”, conform Nexta.

Oficial american: Ucraina câștigă

Și Departamentul de Stat al SUA a transmis un mesaj în același registru. Jeremy Levin, un oficial de rang înalt al instituției, a declarat la Gdansk că Ucraina se află acum „într-o fază în care câștigă războiul”, potrivit Kyiv Post.

Oficialul a subliniat că Kievul „a schimbat situația” și a preluat inițiativa pe câmpul de luptă, trecând la ofensivă în timp ce trupele rusești „așteaptă iarna”. El a mai menționat atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești și a semnalat că Washington ar putea înăspri sancțiunile asupra petrolului rusesc, în coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană.

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