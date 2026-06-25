Trump, despre războiul din Ucraina: „Totul merge destul de bine pentru Zelenski”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 10:59

Președintele american Donald Trump a oferit o evaluare neașteptat de optimistă a situației Ucrainei pe frontul de război, afirmând că lucrurile „merg destul de bine” pentru liderul de la Kiev. Declarația vine în tandem cu un mesaj similar transmis de Departamentul de Stat al SUA.

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