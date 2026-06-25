Caz șocant în Franța: o pacientă a murit în spital din cauza căldurii

Valul de caniculă care afectează Franța în această perioadă este asociat cu un nou caz tragic. O femeie internată într-un spital a murit, iar primele informații indică faptul că temperaturile extreme din salon ar fi contribuit la decesul acesteia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.
”Se întâmplă ceva în privinţa mortalităţii”, a precizat Jean-François Cibien, vicepreşedintele Samu-Urgence de France, serviciul public francez de asistență medicală de urgență.
Este pentru prima oară când un pacient moare ”într-o cameră de spital din cauza temperaturilor extreme”, a declarat acesta, menționând că instituţiile de sănătate ”nu sunt climatizate”. Cibien nu a dezvăluit nici locul şi nici data decesului la care face referire.
Bilanțul negru: cel puțin 18 morți, temperaturile depășesc 40°C
Valul de căldură care afectează Franța de aproape o săptămână continuă să aibă consecințe grave. Autoritățile franceze au raportat cel puțin 18 decese asociate direct temperaturilor extreme, printre victime aflându-se și doi copii găsiți inconștienți într-un autoturism, potrivit Reuters.
Pe lângă decesele cauzate direct de caniculă, autoritățile au anunțat și un număr ridicat de victime indirecte, scrie The Guardian. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec în ultimele zile, multe dintre ele încercând să se răcorească în zone de scăldat nesupravegheate, în contextul temperaturilor care au depășit frecvent pragul de 40 de grade Celsius.
Presiuni uriașe pe sistemul medical francez
Sistemul medical francez se confruntă, de asemenea, cu o presiune crescută. Spitalele și serviciile de urgență au raportat o creștere semnificativă a numărului de intervenții pentru deshidratare, hipertermie și alte afecțiuni asociate expunerii la căldură. În unele regiuni, apelurile la serviciile de urgență au crescut cu până la 50%.
Val de caniculă în Franța
Franța se află printre țările europene cele mai afectate de actualul val de căldură, iar milioane de persoane sunt în continuare sub avertizări de temperaturi extreme. Autoritățile au activat măsuri speciale de protecție și continuă să îndemne populația să evite expunerea la soare, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile.