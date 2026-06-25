Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Planul lui Kovesi, BLOCAT de magistrații eleni
Laura Codruța Kovesi/ Profimedia
Publicat25 iun. 2026, 12:48
SursăRealitatea PLUS
Eșec juridic pentru Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European voia să-și mențină 5 ani în funcție 3 procurorii europeni care activează pe teritoriul Greciei. Sistemul judiciar elen nu a fost însă de acord.
Citește și
- 12:52Val de foc peste Europa, Spania și Franța fierb la temperaturi nemaiîntâlnite de decenii - VIDEO
- 12:51Trump, despre posibilul viitor premier britanic Andy Burnham: „Este extrem de liberal”
- 12:41Caz șocant în Franța: o pacientă a murit în spital din cauza căldurii
- 11:49Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News