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Planul lui Kovesi, BLOCAT de magistrații eleni

Laura Codruța Kovesi/ Profimedia

Laura Codruța Kovesi/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 12:48
SursăRealitatea PLUS

Eșec juridic pentru Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European voia să-și mențină 5 ani în funcție 3 procurorii europeni care activează pe teritoriul Greciei. Sistemul judiciar elen nu a fost însă de acord.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a pierdut o dispută importantă cu sistemul judiciar din Grecia. Kövesi voia să prelungească mandatele unor procurori europeni pentru 5 ani, însă Curtea Supremă a respins acest recurs. Autoritățile din Grecia au decis ca aceștia să rămână în funcție doar 2 ani.

Mai mult, judecătorii au motivat decizia că, potrivit legislației elene, Kövesi nu avea dreptul să conteste această decizie în numele procurorilor. De partea cealaltă, Laura Codruța Kövesi a susținut că regulile ar trebui să se aplice pentru toate statele membre europene și că fiecare țară nu poate să decidă, după propriile criterii, durata mandatelor.

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