Planul lui Kovesi, BLOCAT de magistrații eleni

Publicat 25 iun. 2026, 12:48 Sursă Realitatea PLUS

Eșec juridic pentru Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European voia să-și mențină 5 ani în funcție 3 procurorii europeni care activează pe teritoriul Greciei. Sistemul judiciar elen nu a fost însă de acord.

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