Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus

Publicat 25 iun. 2026, 11:49 Actualizat 25 iun. 2026, 12:28

Ambasadorul României la Moscova a fost convocat de Ministerul de Externe de la Kremlin. Potrivit presei din Federația Rusă, acestuia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii consulatului din Constanța, potrivit Realitatea PLUS.

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