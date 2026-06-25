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Extern· 1 min citire
Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus
Ambasadorul României în Rusia
Publicat25 iun. 2026, 11:49
Actualizat25 iun. 2026, 12:28
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat de Ministerul de Externe de la Kremlin. Potrivit presei din Federația Rusă, acestuia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii consulatului din Constanța, potrivit Realitatea PLUS.
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