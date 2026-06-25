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Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus

Ambasadorul României în Rusia

Ambasadorul României în Rusia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 11:49
Actualizat25 iun. 2026, 12:28

Ambasadorul României la Moscova a fost convocat de Ministerul de Externe de la Kremlin. Potrivit presei din Federația Rusă, acestuia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii consulatului din Constanța, potrivit Realitatea PLUS.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației Kremlinului a transmis încă din mai că va exista un răspuns pentru măsura considerată neprietenoasă. Decizia autorităților din România de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a-l declara pe diplomatul-șef al acestuia drept persona non-grata a venit după incidentul de la Galați.

Doi cetățeni români au fost răniți, după ce aeronavă fără pilot a lovit un bloc de locuințe din oraș. În acest context, Nicușor Dan a declarat că nu exclude inclusiv expulzarea ambasadorului Federației Ruse.

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