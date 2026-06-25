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Incident în largul Siciliei: petrolier suspect, interceptat de Marina franceză. Mesajul lui Macron

Emmanuel Macron/ Profimedia

Emmanuel Macron/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 14:43

Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Marina franceză a inspectat petrolierul „Deliver”, suspectat de apartenență la „flota fantomă” rusă, în timpul traversării Mării Mediterane.

”Marina Naţională franceză a urcat marţi la bordul petrolierului Deliver în timp ce tranzita în largul Siciliei, încălcând dreptul mării”, a anunțat joi Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

”Nu vom lăsa flota fantomă să ocolească sancţiunile şi să finaţeze efortul rus de război”, a subliniat liderul de la Palatul Elysee.

Acesta este cel de-al cincilea petrolier suspectat de faptul că face parte din flota fantomă rusă, imobilizat de către Franţa începând din septembrie 2025.

Potrivit Prefecturii Maritme a Mării Mediterane, Deliver arbora un pavilion camerunez şi venea de la Primorsk, în Rusia.

”După urcarea la bord a echipei de vizită, examinarea documentelor a confirmat îndoieli cu privire la regularitatea arborării pavilionului. A fost sesizată Procuratura din Marsilia, competentă la Tribunalul Maritim”, a transmis prefectura într-un comunicat.

Ruta navei a fost schimbată pe 23 iunie. Petrorlierul este escortat de mijloace ale Marinei franceze către un punct de ancorare, în vederea continuării verifăcirlor.

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