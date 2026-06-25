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Extern· 1 min citire
Incident în largul Siciliei: petrolier suspect, interceptat de Marina franceză. Mesajul lui Macron
Emmanuel Macron/ Profimedia
Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Marina franceză a inspectat petrolierul „Deliver”, suspectat de apartenență la „flota fantomă” rusă, în timpul traversării Mării Mediterane.
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