WhatsApp pregătește o schimbare care îi va bucura pe milioane de utilizatori

Utilizatorii WhatsApp de pe Android ar putea avea în curând la dispoziție o metodă mult mai simplă pentru administrarea mesajului personal din profil. Platforma lucrează la o actualizare care reorganizează complet secțiunea „About”, aducând într-un singur loc toate funcțiile importante legate de acest status.
Modificarea nu este una spectaculoasă la prima vedere, însă promite să elimine pașii inutili și să facă experiența mult mai intuitivă pentru cei care obișnuiesc să își personalizeze profilul.
Pentru moment, noua funcționalitate poate fi testată doar de o parte dintre utilizatorii versiunii beta WhatsApp pentru Android. Implementarea se face treptat, motiv pentru care nici măcar toți cei înscriși în programul de testare nu au acces imediat la ea.
Secțiunea „About” primește un rol mai important în aplicație
Mesajul „About” nu mai este de mult un simplu text ascuns în profilul utilizatorului. În ultimul timp, WhatsApp a început să îi acorde o importanță mai mare și să îl transforme într-un status personal care poate fi observat inclusiv în conversații.
Platforma a introdus deja suport pentru emoji-uri și a oferit posibilitatea ca mesajul să fie eliminat automat după o perioadă stabilită de utilizator. Aceste modificări au transformat secțiunea într-un instrument mai flexibil decât era în trecut.
Noua actualizare continuă această direcție și aduce toate funcțiile relevante într-o singură pagină dedicată.
Utilizatorii vor vedea instant cum arată mesajul lor
Cea mai importantă schimbare este introducerea unei zone de previzualizare amplasate în partea superioară a ecranului.
Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot verifica înainte de salvare modul în care va fi afișat mesajul „About” în conversații. Astfel, dispare situația în care cineva trebuie să modifice textul, să închidă meniul și apoi să caute în altă parte pentru a vedea rezultatul final.
Totul poate fi verificat imediat, direct din aceeași pagină.
Statusul poate dispărea automat după câteva ore sau după mai multe zile
Sub zona de previzualizare se regăsește câmpul destinat editării textului, iar imediat după acesta apar opțiunile legate de expirarea automată.
WhatsApp oferă mai multe variante prestabilite pentru durata de afișare a mesajului. Utilizatorii pot alege ca statusul să dispară după o oră, opt ore, o zi, două zile sau o săptămână.
Pentru cei care doresc mai mult control, aplicația pune la dispoziție și o opțiune personalizată. Cu ajutorul acesteia, mesajul poate rămâne activ pentru o perioadă de până la o lună înainte de a fi șters automat.
Setările de confidențialitate sunt mutate la un singur click distanță
Actualizarea aduce și o simplificare importantă în ceea ce privește controlul vizibilității mesajului personal.
Noua interfață oferă acces direct la setările de confidențialitate, fără a mai obliga utilizatorul să navigheze prin mai multe meniuri ale aplicației.
Din aceeași pagină, proprietarul contului poate decide imediat cine are acces la mesajul „About”. Sunt disponibile opțiunile Everyone, My Contacts, My Contacts Except și Nobody.
Până acum, modificarea acestor setări presupunea parcurgerea unor pași suplimentari în interiorul aplicației. Odată cu noua reorganizare, editarea textului, alegerea perioadei de afișare și stabilirea persoanelor care îl pot vedea vor putea fi realizate dintr-un singur ecran.