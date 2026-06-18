WhatsApp pregătește o schimbare care îi va bucura pe milioane de utilizatori

Publicat 18 iun. 2026, 16:20 Actualizat 18 iun. 2026, 16:21

Utilizatorii WhatsApp de pe Android ar putea avea în curând la dispoziție o metodă mult mai simplă pentru administrarea mesajului personal din profil. Platforma lucrează la o actualizare care reorganizează complet secțiunea „About”, aducând într-un singur loc toate funcțiile importante legate de acest status.

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