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Extern· 2 min citire
Rusia, „recunoscătoare” pentru medierea lui Trump cu Ucraina. Avertisment că SUA complică pacea
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Publicat25 iun. 2026, 14:55
Actualizat25 iun. 2026, 14:57
Kremlinul a declarat joi că Rusia este „profund recunoscătoare” pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a media conflictul din Ucraina, însă a avertizat că o mediere eficientă este imposibilă atât timp cât Statele Unite sunt percepute ca susținând una dintre părțile implicate în război.
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