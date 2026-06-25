Rusia, „recunoscătoare” pentru medierea lui Trump cu Ucraina. Avertisment că SUA complică pacea

Publicat 25 iun. 2026, 14:55 Actualizat 25 iun. 2026, 14:57

Kremlinul a declarat joi că Rusia este „profund recunoscătoare” pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a media conflictul din Ucraina, însă a avertizat că o mediere eficientă este imposibilă atât timp cât Statele Unite sunt percepute ca susținând una dintre părțile implicate în război.

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