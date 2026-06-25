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Rusia, „recunoscătoare” pentru medierea lui Trump cu Ucraina. Avertisment că SUA complică pacea

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 14:55
Actualizat25 iun. 2026, 14:57

Kremlinul a declarat joi că Rusia este „profund recunoscătoare” pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a media conflictul din Ucraina, însă a avertizat că o mediere eficientă este imposibilă atât timp cât Statele Unite sunt percepute ca susținând una dintre părțile implicate în război.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că Moscova apreciază implicarea diplomatică a Washingtonului, dar a tras o linie clară: „Este imposibil să faci astfel de eforturi în timp ce ești implicat în război de partea uneia dintre părți.” Peskov a adăugat că echipa de negociatori americani înțelege această realitate și este conștientă de implicațiile poziției adoptate.

Contextul diplomatic

Declarațiile vin pe fondul unui raport al publicației The Kyiv Independent, potrivit căruia Ucraina ar fi obținut sprijinul lui Trump pentru a acționa „mai îndrăzneț” în campania sa militară, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Obiectivul declarat al acestei strategii ar fi presarea Moscovei să accepte negocieri reale.

Kremlinul a respins aceste informații, calificându-le drept inexacte, și a reiterat că dialogul cu partea americană continuă pe tema unei posibile soluționări a conflictului.

Între front și negocieri

Peskov a precizat că Rusia anticipează continuarea discuțiilor cu negociatorii americani în perioada următoare, în pofida diferențelor de poziție. Situația de pe front rămâne însă tensionată, cu atacuri reciproce și operațiuni militare în intensificare, ceea ce complică semnificativ eforturile internaționale de mediere.

Moscova insistă că orice proces diplomatic trebuie să reflecte realitățile de pe teren și să asigure un echilibru între toate părțile implicate, potrivit Reuters.

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