Urs semnalat pe Valea Avrigului. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:26

Un urs a fost semnalat joi pe Valea Avrigului, o zonă turistică din județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza oamenii aflați în zonă.

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