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Urs semnalat pe Valea Avrigului. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:26

Un urs a fost semnalat joi pe Valea Avrigului, o zonă turistică din județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza oamenii aflați în zonă.

Prezența animalului a fost anunțată printr-un apel la 112. În urma sesizării, la fața locului a fost trimis un echipaj SMURD.

„În urmă cu puţin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, a fost semnalată prezenţa unui urs pe Valea Avrigului. La faţa locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competenţă”, anunţă, joi, ISU Sibiu.

Locuitorii au fost avertizați prin RO-Alert

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, prin care aceștia au fost informați despre prezența ursului pe raza localității. Nu este pentru prima dată când urșii sunt semnalați în zona turistică de pe Valea Avrigului. Miercuri seară, ISU Sibiu a transmis un alt mesaj RO-Alert, după ce un urs a fost văzut în municipiul Sibiu, pe malul Cibinului.

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