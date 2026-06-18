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Urs semnalat pe Valea Avrigului. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs
Un urs a fost semnalat joi pe Valea Avrigului, o zonă turistică din județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza oamenii aflați în zonă.
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